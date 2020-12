Si parla spesso dello smartwatch OnePlus, device che però non ha finora visto la luce tanto da indurre perfino a dubitare sia mai stato tra i progetti del produttore cinese. La conferma è arrivata direttamente da Pete Lau: il CEO di OnePlus, come si evince dall’intervista da lui rilasciata al portale di informazione ‘inputmag.com‘, ha dichiarato l’impegno dell’azienda che rappresenta nella realizzazione del primo smartwatch OnePlus, il cui esordio dovrebbe essere previsto per il prossimo anno (naturalmente al netto delle possibili difficoltà che potrebbero sorgere nella progettazione e realizzazione).

Il ritardo che c’è stato sembrerebbe essere legato a Wear OS by Google, il sistema operativo per indossabili del colosso di Mountain View, a detta del produttore cinese, non sarebbe all’altezza di reggere il confronto con l’ecosistema di Apple. L’OEM starebbe lavorando con Big G per il miglioramento della connettività con i dispositivi mobili e gli apparecchi Android TV, così da migliorare il dialogo e l’operatività tra gli ecosistemi. Lau non è sceso nei dettagli per quanto concerne le modifiche che verranno apportate a Wear OS by Google, confermando però che il team di sviluppo del colosso di Mountain View ha garantito andranno a migliorare sensibilmente l’esperienza utente nel suo complesso.

Oltre allo smartwatch OnePlus, si è anche parlato degli smartphone pieghevoli, anch’essi nei progetti del produttore cinese nonostante il software sia considerato ancora troppo acerbo per poter sfruttare al meglio le caratteristiche di questo tipo di dispositivi (naturale che prima di aver risolto le cose non vedremo arrivare telefoni flessibili da parte di OnePlus). Il 2021, invece, dovrebbe essere l’anno del primo smartwatch OnePlus, come confermato dal CEO Pete Lau. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.