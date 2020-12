Col Natale sempre più vicino e le restrizioni del periodo ormai imminenti, Amazon potrebbe rappresentare tra le soluzioni più comode per riuscire a recapitare in tempo i propri regali (fermo restando che non bisogna assolutamente dimenticarsi dei piccoli negozi, che hanno un gran bisogno di guadagnare per restare aperti, adesso più che mai). Oggi 17 dicembre è il giorno ideale per acquistare iPhone 11, il cui modello da 128GB viene proposto al prezzo record di 645 euro, nella colorazione nera, oppure a 649 nella nuance (PRODUCT)Red. La spedizione del melafonino è gratuita, con disponibilità immediata (acquistarlo adesso significa vederselo recapitare a casa martedì 22 dicembre, appena in tempo per Natale). iPhone 11 viene venduto e spedito da Amazon, un vantaggio di cui tenere sicuramente conto.

Offerta Apple iPhone 11 (128GB) - nero Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi...

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Le offerte di Natale targate Amazon di oggi 17 dicembre portano alla nostra attenzione anche un altro protagonista del mondo Apple: iPhone XR, nel taglio da 64GB e nella colorazione gialla, viene proposto a 499 euro, sempre con spedizione gratuita e consegna più veloce prevista per domani 18 dicembre (sempre che siate velocissimi a cogliere la palla al balzo). In ogni caso, la consegna è prevista prima di Natale per questo prodotto, data la disponibilità immediata con cui è attualmente contrassegnato (anche se non tireremmo troppo la corda fossimo in voi, anche perché le scorte disponibili potrebbero anche finire, o comunque l’offerta scadere, costringendovi a pagare il telefono qualche decina di euro in più).

Offerta Apple iPhone XR (64GB) - giallo Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi...

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Sarà difficile vedere offerte di Natale migliori di queste proposte da Amazon nella giornata di oggi 17 dicembre: meglio non lasciarsele scappare finché restano valide (non possiamo garantirvi sarà così ancora per tanto tempo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.