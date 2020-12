Verranno svelati stasera in diretta su Rai1 i codici televoto di Sanremo Giovani 2020. Fondamentale, infatti, oggi sarà il supporto del pubblico da casa per sostenere la candidatura dei propri artisti preferiti al Festival di Sanremo 2021 per la categoria delle Nuove Proposte.

Sono 10 i cantanti di AmaSanremo ancora in gara. Di questi, solo 6 avranno accesso al Festival 2021 nella categoria delle Nuove Proposte. A loro si aggiungeranno i 2 nomi provenienti da Area Sanremo per un totale di 8 concorrenti al Festival numero 71.

Stasera su Rai1 rivedremo i 10 finalisti di AmaSanremo, in diretta dal Teatro del Casinò della cittadina ligure. Si esibiranno in diretta prima di sottoporsi nuovamente al voto della giuria televisiva e del pubblico che, attraverso il televoto, sarà determinante nella scelta dei nomi della sezione Nuove Proposte.

I codici televoto di Sanremo Giovani 2020 verranno comunicati in tempo reale da Amadeus, presentatore della serata, insieme ai numeri utili per supportare i propri artisti preferiti. Il voto del pubblico si aggiungerà a quelli dei quattro giudici già noti, che abbiamo visto all’opera nelle scorse puntate di AmaSanremo: Piero Pelù, Beatrice Venezi, Luca Barbarossa e Morgan, che di recente ha polemizzato proprio con Amadeus e con la direzione artistica di Sanremo per essere stato escluso dalla rosa dei Campioni.

Sebbene il numero dei Campioni di Sanremo 2021 sia di recente passato da 24 a 26, il nome di Morgan non è tra quelli che stasera verranno pronunciati da Amadeus per la gara dei Campioni in scena a marzo.

Numeri e codici televoto di Sanremo Giovani 2020

in aggiornamento

I finalisti di AmaSanremo

M.e.r.l.o.t

Wrongonyou

Greta Zuccoli

Le Larve

Gaudiano

I Desideri

Hu

Avincola

Folcast

Davide Shorty