Nel testo di Sette Volte di Merlot c’è l’amore nei confronti di 7 persone che non si sono dimostrate giuste per l’autore. La riflessione scaturisce dall’essersi innamorato 7 volte e di essere rimasto puntualmente deluso.

Al secolo Manuel Schiavone, classe 1998, Merlot viene da Grassano, in Basilicata ma si trasferisce a Bologna per motivi di studio nel 2017, dove frequenta la facoltà di ingegneria ambientale.

La musica è sempre stata nel suo DNA. Dal suo paesino d’origine, in Basilicata, alla città di Bologna, è la musica la costante della sua vita. Nel 2020 pubblica alcuni singoli che gli consentono di iniziare ad essere ascoltato da un folto pubblico. Stiamo parlando di brani come Ventitré, che su Spotify ha totalizzato 3 milioni di ascolti in streaming, ma anche di Signorina e Sparami Nel Petto.

Forte dei consenti raccolti nel corso dell’anno, Merlot decide di presentarsi ad AmaSanremo. La canzone con la quale si candida alla categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 si intitola Sette Volte ed oggi è in finale.

“Mai avrei pensato di poter cantare, al massimo di comporre musica. Sentivo la mia voce, e non avrei mai pensato di diventare un cantante”, aveva raccontato Merlot a proposito delle sue aspirazioni.

“Sette volte è un ubriaco che canta e ride ma in realtà sta di mer*a”, racconta, a proposito del brano che stasera presenta in diretta su Rai1 per la finale di Sanremo Giovani.

Noi due bussole

diversi la tua indica Nord

la mia indica te

alla fine non ci siamo accorti

che tu eri sole e solo aveva

troppi tagli, Madonna ti ricordi come

stregati a far pensieri sugli alieni

lo sai com’èri, bella quando sorridevi

che tutto era più piccolo ma non

c’erano grandi problemi, continuavo

ad incazzarmi, che non sorridevi

continuavi a dirmi che con gli occhi

lo facevi, solo perché fingevi

ma in realtà odiavi, tutti quegli scemi.

Mi sono innamorato sette volte

tutte sette stron*e, non eri mai

quella giusta per me, lo so me lo dite

tutti ma che cazzo ne sapete quello che

è giusto per me, forse mi piace stare male

l’illusione mi va bene, perché la perfezione

nelle altre ma affilate.

La prima mi ha detto

non ho bisogno di te

mi serve un grande uomo

uno di quelli che sanno cosa fare

hanno un lavoro, l’astronave

c’è solo la zia che sale

bevo e fumo per dimenticare però

giuro che so cosa fare con te

voglio spogliarti e farti bere

voglio farti stancare di me

e a farlo sai sono il migliore

Mi sono innamorato sette volte

tutte sette stron*e, non eri mai

quella giusta per me, lo so me lo dite

tutti ma che caz*o ne sapete quello che

è giusto per me, forse mi piace stare male

l’illusione mi va bene, perché la perfezione

nelle altre ma affilate, che siamo soli

ti prego muoviti su di me

fammi sentire cosa per dire amore

vuol dire amore per te

Mi concentro e vado lento

vuol sapere che penso

però il mio vero cuore parla per me

Mi sono innamorato sette volte

tutte sette stron*e, non eri mai

quella giusta per me, lo so me lo dite

tutti ma che caz*o ne sapete quello che

è giusto per me, forse mi piace stare male

l’illusione mi va bene, perché la perfezione

nelle altre ma affilate