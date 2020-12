Nel testo di Scopriti di Folcast c’è il disagio interiore che può condurre verso lo smarrimento.

Scopriti è il brano che il romano Folcast presenta a Sanremo Giovani, nella puntata finale che decreterà gli 8 che accederanno alla categoria delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

Scopriti di Folcast è prodotto da Tommaso Colliva ed è stato scritto dallo stesso Folcast, che ha composto il brano con Tommaso Colliva e Raffaele Scogna. L’arrangiamento degli archi è a cura di Rodrigo D’Erasmo.

Scopriti è anche un videoclip, girato da Giacomo Citro, presso l’ex città del rugby di Spinaceto, a Roma.

Nel testo di Folcast c’è la solitudine, in parte imposta e in parte voluta, che deriva da una condizione di disagio provata dall’essere umano che si sente perso. Il testo di Folcast è scritto comunque in un’accezione positiva in quanto emerge la volontà di rialzarsi e di rinascere, accantonando la situazione negativa precedentemente vissuta.

Folcast racconta: “Scopriti è il racconto di una condizione comune e a volte disarmante. Il disagio di chi si è perso nell’immobilità delle stanze vuote interiori e si trova a fare i conti con una solitudine imposta e in parte voluta. Nonostante questo, la volontà è quella di rialzarsi, di uscire e di trovare dentro se stessi la motivazione, con rabbia e consapevolezza. Scopriti è un brano che sfida la stasi e che sprona a sentire tutto nel profondo per poi rinascere, sempre. Concepito al pianoforte, vuole essere prima di tutto crudo, quindi “Scoperto”. Vicino a un ambiente soul che dà spazio a tutti i movimenti dell’anima, si evolve fino a trasformarsi, proponendo un messaggio di forza e rigenerazione”.

Folcast (pseudonimo di Daniele Folcarelli) è un cantautore romano classe ’92.

Il testo di Scopriti di Folcast

Scopriti

che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

però c’è confusione

tra le nostre parole Non mi sento più le gambe,

m’hai lasciato qui in mutande

su una sedia senza ruote

che gira intorno a stanze vuote non mi sento più la faccia

questo cuore adesso macchia

spero questo tu lo sappia

sì chi io ero e chi avevi davanti

ma quindi tu

Scopriti che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

Scopriti che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

però c’è confusione

tra le nostre parole



mi sento come un latitante

alla ricerca di una fonte

ma ho le scarpe rovinate

e dovrei cambiare le suole

senza te non c’è risveglio

questo cuore stava meglio

spero questo tu lo sappia

sai chi io ero e chi avevi davanti

ma quindi tu



Seguimi per stare meglio

ogni rammarico è una bolla d’aria nel cervello

tipo le volte che tu vuoi uscire

io ti rispondo che son preso male

ma che se vuoi andare

vai vai, vai vai, vai vai, quindi tu