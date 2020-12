La prima serie originale norvegese di Netflix torna con la seconda stagione giusto in tempo per le feste: Natale con uno Sconosciuto 2 debutta sulla piattaforma il 18 dicembre, con 6 nuovi episodi che fanno da sequel alla prima stagione arrivata un anno fa.

Creata da Per-Olav Sørensen, che ha anche firmato la sceneggiatura, la commedia natalizia ambientata ad Oslo si basa su un’idea degli studenti di marketing Amir Shaheen e Kristian Andersen: Natale con uno Sconosciuto 2 racconta il seguito della storia di Johanne (Ida Elise Broch), un’infermiera single che si inventa di avere un fidanzato per rispondere alle pressioni dei genitori. La vigilia di Natale diventa però l’occasione in cui i suoi intendono fare la conoscenza del fantomatico compagno, spingendo Johanne a mettersi alla ricerca di un candidato al ruolo attraverso una serie di appuntamenti più o meno romantici (tra app di incontri e speed date) a ridosso delle feste.

Natale con uno Sconosciuto 2 partirà dal cliffhanger del finale della prima stagione: il Dr. Henrik (Oddgeir Thune) le ha confessato il suo amore, ma un’emergenza medica li ha interrotti prima che Johanne potesse rispondere, così dopo essersi presentata da sola alla cena di Natale di famiglia l’infermiera viene sorpresa da una persona che bussa al campanello. Chi dei suoi corteggiatori si sarà presentato per festeggiare il Natale con i genitori?

Ida Elise Broch è la protagonista in questa commedia romantica di Sørensen, che prima di questo format natalizio aveva diretto la miniserie thriller Quicksand dedicata al disagio adolescenziale. Due prodotti decisamente agli antipodi, entrambi disponibili nel catalogo Netflix. Il creatore della serie ha definito Home for Christmas (questo il titolo originale di Natale con uno Sconosciuto 2) un “guilty pleasure“, quel tipo di prodotti che “non sempre ci piace ammettere che ci piaccia” ma guardiamo segretamente molto volentieri.

Finora la serie, di cui esiste anche una versione doppiata in inglese, conta due stagioni, per un totale di dodici episodi. La prima è stata presentata per la prima volta su Netflix il 5 dicembre dello scorso anno ed è diventata la serie più vista sulla piattaforma in Norvegia nel 2019, ottenendo così il rinnovo per un secondo ciclo di episodi da lanciare a Natale 2020.