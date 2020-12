Musicaeroplano di Le Larve è la quota rock di questa finale di Sanremo Giovani, dalla quale emergeranno i concorrenti della prossima edizione del Festival che si terrà al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo.

Jacopo Castagna, Stefano Maura, Mattia Micalich, Edoardo Pozzo e Jacopo Morroni hanno conquistato un posto tra i dieci concorrenti attraverso le selezioni di AmaSanremo, condotte da Amadeus nella seconda serata del giovedì.

Quello di Le Larve è uno dei 10 brani in gara, dai quali ne saranno scelti 6, candidati alla partecipazione alla finale della kermesse condotta da Amadeus per il secondo anno consecutivo. Certa anche la partecipazione di Fiorello, che torna sul palco dell’Ariston come spalla del suo amico Amedeo Sebastiani.

Il gruppo guidato da Jacopo Castagna nasce nel 2011. Nel corso di questi primi anni di carriera, hanno rilasciato i singoli Semplice e Lunedì. Il brano che hanno scelto di portare al Festival di Sanremo è invece Musicaeroplano.

Oltre alla conferma della prima serata di dicembre, i concorrenti delle Nuove Proposte hanno avuto la possibilità di esibirsi sul palco di AmaSanremo nella serata del giovedì. Una novità assoluta, per la categoria, che nel 2019 aveva conquistato una parte del programma di Marco Liorni su Rai1 – Italia Sì – dove si erano svolte le selezioni.

Durante la serata, saranno anche annunciati i nomi dei 26 Big che prenderanno parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Grande scalpore ha generato l’esclusione di Morgan, che si è scagliato duramente contro Amadeus per la scelta di tagliarlo fuori, già definita goliardica. Sempre più concreta, invece, la partecipazione di Bugo, che l’anno scorso fece coppia con Marco Castoldi in Sincero.

I nomi delle Nuove Proposte scelti durante la serata speciale del 17 dicembre saranno 6, ai quali si aggiungeranno i due finalisti di Area Sanremo. Come di consueto, quindi, i Giovani saranno 8 e si sfideranno lungo tutta la settimana al Teatro Ariston.

Testo Musicaeroplano di Le Larve