Massimo Ranieri non va in onda stasera, giovedì 17 dicembre. Il suo show, Qui E Adesso, lascia il posto a Il Sindaco Del Rione Sanità. La programmazione Rai risulta modificata per la serata odierna. Il terzo canale Rai avrebbe infatti dovuto trasmettere il nuovo show di Massimo Ranieri dal Teatro Sistina di Roma, preventivamente registrato, ma il programma non sarà in onda stasera.

Perché Massimo Ranieri non va in onda stasera? Siete in tanti a chiedercelo sui nostri canali social. In casa Rai è stato stabilito che, esattamente a metà delle quattro puntate in programma per Qui E Adesso, Massimo Ranieri si prende una settimana di pausa a favore del film Il Sindaco Del Rione Sanità, che oggi è atteso su Rai3 dalle ore 21.20.

La scelta in Rai è stata sicuramente dettata dalla programmazione di Rai1. Sul primo canale Rai, infatti, va in onda la finalissima di Sanremo Giovani condotta da Amadeus. Conosceremo stasera, in diretta, i nomi degli 8 giovani che andranno a comporre la categoria delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 e i 26 Campioni in gara nella categoria a loro dedicata.

L’intensa ed importante programmazione di Rai1 porta la TV di Stato a voler concentrare tutto il pubblico musicale sulla finale di Sanremo Giovani, determinante per il Festival numero 71. Per questo motivo, Massimo Ranieri stasera non va in onda e lascia il posto a Il Sindaco Del Rione Sanità nella speranza di concentrare tutti i fan della musica italiana sulla programmazione di Rai.

Lo show di Massimo Ranieri riprenderà la prossima settimana con la terza puntata e tanti sono gli ospiti attesi sul suo palco e le sorprese. Il terzo appuntamento con Qui E Adesso è quindi rimandato a giovedì 24 dicembre, salvo nuovo e modifiche del palinsesto.