L’avvicinarsi del Natale – o di qualsiasi altra ricorrenza, ammettiamolo – finisce spesso col farci assalire dai dubbi: cosa regalare a chi ha tutto? O come scegliere quando il nostro pozzo delle ispirazioni è a secco? Se i trend del momento non aiutano, i cari, vecchi regali ispirati ai successi cinematografici e televisivi restano un’opzione affidabile e ricca di varietà. Basta dare un’occhiata alle più popolari idee regalo per appassionati di serie tv e cinema per capire che, evidentemente, non siamo gli unici a pensarlo. Lasciamoci ispirare quindi da DVD, cofanetti, giochi, libri e gadget a tema.

Partiamo da Harry Potter e dal suo appeal intramontabile. Per chi ha già collezionato i vari volumi della saga può essere arrivato il momento di far spazio a nuove, sfiziose edizioni. Un esempio? La versione di Harry Potter e La Pietra Filosofale progettata e illustrata da MinaLima, lo studio che ha ideato l’universo visivo di Harry Potter e Animali Fantastici. Il testo integrale è accompagnato da illustrazioni a colori e otto elementi interattivi.

Per smanettoni e amanti dei Lego c’è invece un elaborato set da costruzione di Edgive, la civetta delle nevi regalata da Rubeus a Harry, raffigurata in volo da Hogwarts con una lettera. Le ali possono muoversi grazie a una maniglia che aziona un meccanismo e non richiede batterie. Il kit comprende anche delle minifigure di Harry ed Edvige.

LEGO Harry Potter Edvige, Set da Costruzione, Modello da Collezione... I fan di Harry Potter rimarranno conquistati dal giocattolo...

Questo realistico giocattolo mostra la candida civetta delle nevi...

Tra le più originali idee regalo per appassionati di serie tv e cinema c’è poi il poster scratch off con i 250 titoli migliori di sempre. Più che un regalo, è un invito a una maratona e un viaggio nel tempo: ogni volta che si guarda uno dei film elencati sul poster lo si può raschiare via come si farebbe con un gratta e vinci. I film in elenco sono stati scelti in base a vari criteri, come le opinioni dei critici e i punteggi di IMDb.

GOODS+GADGETS Top 250 Movie Bucket List Scratch Poster XXL - L'Ultima... ✔ IL PIÙ GRANDE E UNICO POSTER PER L'ELENCO DEI FILM - Progettato e...

✔ I 250 migliori film del mondo su un poster gratuito per secchielli...

Per chi riflette ancora sui momenti più oscuri di Sto Pensando di Finirla Qui, ecco invece l’omonimo romanzo di Ian Reid, imperdibile fonte d’ispirazione per la sceneggiatura di Charlie Kaufman. Non darà forse tutte le risposte, ma offre un punto di vista complementare su uno dei film più attesi dell’anno, accolto da opinioni quanto mai costrastanti.

Come dimenticare la vera star del 2020, nel cuore dei fan di The Mandalorian e di chiunque non abbia un bidone dell’immondizia al posto del cuore: Baby Yoda. Del fenomeno pop dell’anno esistono ormai innumerevoli gadget; il problema, semmai, è scegliere il più carino. Si va dal peluche alla decorazione per l’albero di Natale, dall’action figure con molteplici punti di articolazione al set in costruzioni Lego.

The Mandalorian 6315875779 Disney-Baby Yoda Star Wars: peluche Baby Yoda da 25 cm, come descritto in The...

Peluche super morbido con licenza ufficiale.

Hasbro Star Wars - The Child (Personaggio da 16,5cm Che può assumere... The child: i fan si sono innamorati del personaggio che chiamano "baby...

Action figure da 16,5 cm: questo grande personaggio the child di star...

LEGO Star Wars Il Mandaloriano e il Bambino, Set di Costruzioni per... I bambini creativi e i fan di Star Wars: The Mandalorian adoreranno...

Il personaggio Lego costruibile del Mandaloriano è dotato delle sue...

Ai nostalgici di Anya Taylor-Joy e della sua Beth Harmon farà piacere invece scoprire in che modo La Regina degli Scacchi di Walter Tevis abbia influenzato o differisca dall’omonima miniserie Netflix. Come lo schermo, anche la pagina è pervasa del clima febbrile che sconvolge la vita di un’orfana sola, timida, bruttina, dipendente dai farmaci, terrorizzata da un mondo che non capisce e che non fa nulla per capirla.

Tra le idee regalo per appassionati di serie tv non può mancare la parentesi dedicata a Game of Thrones. Oltre l’evergreen cofanetto completo della serie, ci si può sbizzarrire tra giochi e gadget di ogni tipo. Tra i più gettonati, il set da costruzione di Daenerys e Drogon. La statuetta di Daenerys è alta 6 centimetri e indossa la tenuta da combattimento della settima stagione; il corpo di Drogon misura invece 50 centimetri, con un’apertura alare di 60 centimetri.

Molte opzioni anche per i collezionisti di action figure, oltre i più classici Funko Pop in vinile. Dalla stessa Daenerys a Jon Snow e Tyrion Lannister, la scelta è davvero molto ampia.

Ultimi ma non ultimi, gli ormai innumerevoli giochi da tavolo a tema Trono di Spade, da Cluedo a Monopoly a quelli concepiti appositamente per riprodurre le dinamiche della serie.

Offerta Winning Moves Trono di Spade Cluedo Game of Thrones, WM027410 Usa le tue capacità da detective investigative per risolvere il caso...

I giocatori possono scegliere tra 6 diversi tipi di armi come la...

I Funko Pop sono tra le più versatili idee regalo per appassionati di serie tv e cinema. Che li si voglia regalare a collezionisti incalliti o meno, offrono una gamma sterminata di spunti per qualsiasi occasione e festività. Si può scegliere tra i leggendari protagonisti dei film più popolari di sempre o tra i personaggi più amati delle serie tv del momento.

Funko- Pop Movies: Back to The Future-Marty in Puffy Vest Figura da... Un'iconica statuina Funko Pop Vinyl della serie Back to the Future

Marty in Puffy Vest e' alto 9cm ed inserita all'interno di una scatola...

Funko- Chilling Adventures Idea Regalo, Statue, COLLEZIONABILI,... I Funko Pop sono riproduzioni stilizzate di personaggi iconici di...

Le riproduzioni misurano circa 9 cm, ma esistono anche versioni...

Gli amanti delle serie tv e del buon cinema, e delle grandi storie in genere, possono apprezzare i romanzi che hanno ispirato alcuni tra i titoli di maggior successo degli ultimi anni. La lista è potenzialmente infinita, ma possiamo fare alcuni ottimi esempi attingendo alla produzione di Margaret Atwood, André Aciman, Kathryn Stockett, Elizabeth Gilbert, Guillermo del Toro e Daniel Kraus e tanti, tanti altri.

E se i contenuti ci sono, è il caso di pensare a come fruirne. Ecco quindi gli ultimi due spunti in questa nostra lista di idee regalo per appassionati di serie tv e cinema: Fire TV Stick e un videoproiettore, entrambi utili – seppur con modalità diverse – per godere al meglio, e su diversi device o superfici, di film, serie tv e altri contenuti in streaming.