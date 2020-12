Ormai è assodato che il Samsung Galaxy S21 verrà presentato il prossimo 14 gennaio. Continuano dunque a piovere un numero cospicuo di indiscrezioni proprio in riferimento al prossimo dispositivo del produttore sudcoreano. Oggi 17 dicembre, grazie al leaker Roland Quandt, abbiamo un’anteprima fotografica dell’ammiraglia in tutte le sue 4 colorazioni previste.

La nuance di certo più innovativa è quella viola, presente nella copertina di questo articolo. Accompagnano la serie anche le colorazioni bianca, grigio scura e rosa. Le anticipazioni fotografiche mettono in evidenza soprattutto il design posteriore del successore del Samsung Galaxy S20 con un modulo fotocamera completamente ridisegnato. La sua peculiarità risiede nel fatto che tutta l’unità è posizionata sempre in alto a sinistra del dispositivo ma giunge a ricoprire il bordo laterale del telefono. Questa caratteristica garantirà un effetto bicolore (argento e viola) ad esempio alla cornice laterale del modello purple appunto. Non saranno presenti gli stessi contrasti per gli esemplari bianco, rosa e grigio scuro ma la soluzione dei progettisti appare comunque elegante e anche funzionale.

Le immagini qui riportate si riferiscono al Samsung Galaxy S21 nella sua versione standard. Ormai è certo che il produttore ha pensato alla plastica (o meglio al policarbonato) per il rivestimento della scocca posteriore. La soluzione non è certo premium ma almeno c’è da dire che la progettazione del modulo fotocamera sopra descritto contribuisce a dare un tocco di eleganza ad una sezione che altrimenti sarebbe già vista e rivista in molti altri smartphone di certo pure tanto blasonati. Forse gli esemplari di Samsung Galaxy S21 Plus ma di certo quelli Ultra in arrivo il prossimo 14 gennaio dovrebbero invece avere un retro in vetro decisamente più all’altezza della serie ammiraglia. Questa discriminante dovrebbe influire pure sul costo dei tre dispositivi, considerando che il Galaxy S21 “semplice” potrebbe essere davvero alla portata di molte tasche.