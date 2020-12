Nelle stories e nella bacheca Instagram è spuntata la prima ecografia 3D della figlia di Fedez. Il rapper e imprenditore milanese è sempre impegnato a coinvolgere i suoi follower nella sua vita privata, e quando non gioca con il figlio Leone e non scherza con la moglie Chiara Ferragni apre una finestrella sui suoi eredi.

La notizia della nuova gravidanza di Chiara Ferragni era stata lanciata dalla coppia il 1° ottobre, con una foto di Leone che mostrava la prima ecografia ai follower. La novità aveva messo pace tra i rumors che si rincorrevano dal mese di maggio. Nelle ultime ore è arrivata la prima ecografia 3D della figlia di Fedez con tutta la gioia del papà che in descrizione aggiunge un felice: “Ciao amore”, e di tutti i follower.

I fan, soprattutto, sostengono che la piccola creatura immortalata nell’immagine sia somigliante al piccolo Leone, primogenito dei Ferragnez e già celebrità nel mondo degli influencer. Il rapper, del resto, ha di certo bisogno di un attimo di leggerezza dopo la pioggia di polemiche ricevute a seguito della consegna di 5000 euro a 5 lavoratori del milanese.

A far venire la schiuma alla bocca ai più è stata la scelta di consegnare i regali a bordo della sua Lamborghini e anche lo scrittore Fabio Volo ha detto la sua, contestando la scelta di Fedez di comunicare il suo gesto sui social. Allo scrittore, Federico Lucia ha risposto con la proposta di unirsi a Scena Unita, l’iniziativa messa in piedi per sostenere i lavoratori dello spettacolo.

Come se non bastasse, il Codacons si è unito al coro di proteste e ha denunciato Fedez per pubblicità occulta del marchio Lamborghini. Insomma: il rapper sta pagando a caro prezzo il suo gesto caritatevole.

In questo clima di scontri e polemiche la prima ecografia 3D della figlia di Fedez arriva come un attimo di decompressione, un tentativo di chiudere in bellezza il 2020.