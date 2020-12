La foto di Matilda De Angelis con l’acne e la sua volontà di mostrarsi al naturale senza nascondere i difetti della sua pelle sono un messaggio molto forte e più onesto di tante campagne “body positive” patinate, edulcorare e fintamente inclusive.

Il viso di Matilda De Angelis con l’acne, mostrato dall’attrice su Instagram, sta avendo la stessa risonanza di un’altra foto simile, quella di Aurora Ramazzotti che la scorsa estate pubblicò uno scatto in cui risultavano evidenti i suoi problemi di pelle seborroica. Due modi per mostrare la realtà oltre la patina dei social, senza rivendicare nessun merito o entusiasmo per qualcosa che, chiaramente, nessuna ragazza desidererebbe affrontare.

Tra le attrici più apprezzate della sua generazione, ormai ex promessa del cinema italiano in quanto affermata interprete sia nel panorama nazionale che all’estero grazie alla serie Undoing, Matilda De Angelis non ha avuto problemi a mostrare il suo viso così come appare senza fondotinta, senza l’ausilio delle luci o delle correzioni della post-produzione. Il volto di una ragazza molto giovane, quello di Matilda De Angelis con l’acne, che come tante è alle prese con problemi di pelle acneica e li condivide con i suoi oltre 300.000 seguaci online.

La foto di Matilda De Angelis con l’acne è solo una parte del suo messaggio: l’attrice non ha lanciato smielati appelli ad amare i propri difetti o ciò che ci mette a disagio, ma ha spiegato cosa voglia dire per lei lavorare dovendo necessariamente rimediarvi per esigenze di scena. Per una ragazza di 25 anni che lavora con la sua immagine, andare in scena con “il volto mangiato dall’acne” non è un problema da poco. Un dettaglio che mostra “tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle“. Ed è proprio questo il punto che rende la foto di Matilda De Angelis con l’acne un messaggio più forte di tanti altri: ci sono difetti difficili da accettare soprattutto perché sono l’evidenza psicosomatica di disagi interiori, di bagagli emotivi, di problemi di salute fisica e mentale che non sempre è possibile liquidare con una positività tout court. E questo vale per tutti e tutte, per l’attrice e per la ragazza sconosciuta della porta accanto. Per la De Angelis, mostrarsi online diventa un modo per farsi coraggio, per razionalizzare, per prendere coscienza che “le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada“.

L’immagine di Matilda De Angelis con l’acne e questo messaggio scritto sia in italiano che in inglese hanno avuto una certa eco non solo in Italia, visto che il debutto nella serie Sky Undoing con Nicole Kidman e Hugh Grant l’ha proiettata su un palcoscenico internazionale. L’attrice è anche protagonista de L’Isola Delle Rose, il film di Sydney Sibilia con Elio Germano appena arrivato su Netflix.