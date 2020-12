Che Fortnite Battaglia Reale sia tra i videogame più giocati di quella che è ormai la passata generazione non è di certo un segreto. Il titolo sparacchino di Epic Games è infatti riuscito, dal 2017 ad oggi, a raccogliere attorno a sé un’ampia e attiva community di appassionati, che ne popolano quotidianamente i server su un po’ tutte le piattaforme in commercio – al netto del recente ban da Google Play Store e App Store di Apple. Questo significa che è possibile combattere sulla grande isola di gioco su PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One, senza dimenticare le console next-gen a marchio Sony e Microsoft, dunque le richiestissime Xbox Series X, Xbox Series X e PS5 – al debutto lo scorso novembre.

Ed è proprio per celebrare il lancio del nuovo monolite giapponese – sold out praticamente ovunque – che il team di sviluppo americano ha ben pensato di siglare un accordo con PlayStation, andando ad annunciare in via ufficiale la Coppa Generazioni di Fortnite. Nello specifico, si tratta di un torneo speciale a cui accedere solo su PS4 e PS5, come illustrato nel trailer visibile poco più in basso in questo stesso articolo.

Il nuovo torneo di Fortnite Capitolo 2 espressamente pensato per i fan PlayStation avrà ufficialmente inizio nella giornata di venerdì 18 dicembre e si terrà in Europa dalle ore 18:00 alle ore 21:00, in base ai diversi fusi orari dei Paesi del Vecchio Continente. Ancor più interessante è sapere che l’iniziativa promossa da Sony e Epic Games offre l’opportunità di ricevere in regalo proprio una introvabile PlayStation 5, assieme al costume Kuno indaco e al dorso decorativo Kama indaco. Come spiegato nel regolamento – che potete consultare collegandovi a questo indirizzo -, soltanto i vincitori di ciascun torneo regionale saranno in grado di portarsi a casa una console next-gen nipponica. La partecipazione alla Coppa Generazioni di Fortnite è aperta ai giocatori con account di livello 30 e solo a coloro che hanno deciso di attivare l’autenticazione a due fattori.