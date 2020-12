Justin Bieber canta Holy con il coro dell’ospedale. Lo scopo è quello di conquistare il primo posto in classifica nel Regno Unito. In gara, ci saranno anche Mariah Carey, Robbie Williams e Liam Gallagher.

La sfida di Natale è da sempre molto gettonata nel Regno Unito, con una serie di big della musica mondiale che si contendono la prima posizione della classifica.

Per il 2020, Justin Bieber ha scelto di affrontare la sfida con i suoi rivali di sempre. L’artista canadese canterà Holy con il coro formato dal personale sanitario del Lewisham University Hospital e del Queen Elisabeth Hospital, dal quale incassò la sconfitta nel 2015.

L’obiettivo non sarà solamente quello di conquistare la prima posizione della classifica ma ci sarà anche uno scopo benefico. Il ricavato dell’iniziativa andrà infatti in beneficenza alla Nhs Charities Together e alla Lewisham e Greenwich Nhs Trust Charity. Tutti i proventi saranno destinati a 230 associazioni. Nel coro ci sarà anche Pamela Lutalo, impegnata nei reparti Covid da 30 posti letto. Ecco le sue parole per Holy: “Una canzone di apprezzamento per le famiglie, gli amici, i colleghi e la comunità che ha fornito incoraggiamento e sostegno alle persone durante la pandemia”.

Tra le canzoni in gara compare anche quella di LadBaby in Don’t Stop Me Eatin, che l’anno scorso si aggiudicò la competizione, e All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, mentre Liam Gallagher partecipa con la ballata All You’re Dreaming, con la quale sta raccogliendo fondi per Action For Children.

Justin Bieber ha, inoltre, appena annunciato il concerto di Capodanno in streaming che terrà alla presenza del pubblico, seppure in forma telematica. I biglietti sono in prevendita presso i canali preposti. L’ultimo album di inediti dell’artista canadese risale a febbraio, con pubblicazione nel giorno 14. Il titolo scelto è Changes, mentre il singolo dedicato a sua moglie Hailey è Yummy.