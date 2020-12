Ci sono alcune segnalazioni per nulla isolate, a proposito delle mancate transazioni conteggiate dall’app IO, a proposito della questione Cashback di Stato, in riferimento a quelle registrate con app Maestro. Una questione che, in modo più generico, abbiamo già affrontato alcuni giorni fa, ma che allo stesso tempo stamane richiede necessariamente un approfondimento. Vediamo dunque come stanno evolvendo le cose, analizzando feedback aggiornati a 360 gradi oggi 17 dicembre.

Transazioni da circuito Maestro su app IO con Cashback di Stato

In particolare, in tanti si chiedono per quale motivo non venga risolto il problema con il circuito Maestro che parte in automatico con il contactless. Le segnalazioni che girano sui social, ancora in queste ore, evidenziano il fatto che gli utenti propensi a pagare così non ricevano i rimborsi del cashback. Arrivano solo quelli legati all’inserimento manuale nel lettore del Bancomat, secondo quanto ho raccolto poco fa all’interno dei canali social ufficiali di app IO. La situazione, in realtà, pare stia migliorando sensibilmente in queste ore.

Tra ieri ed oggi, infatti, tali movimenti sembra inizino ad essere conteggiati una volta per tutte, mettendoci alle spalle definitivamente un problema delicato e assai diffuso nello scorcio iniziale di questa settimana. Per esperienza diretta, ma anche consultando altri feedback soprattutto su Facebook, credo che entro questo fine settimana la maggior parte degli utenti con app IO dovrebbe mettersi alle spalle l’anomalia con circuito Maestro. A tal proposito, ovviamente, diventa molto importante interfacciarsi anche coi nostri lettori.

Dunque, massima attenzione anche nei prossimi giorni, in attesa che si sblocchi realmente per tutti la situazione riguardante le transazioni con circuito Maestro. Anche in quel senso, infatti, i problemi con app IO e cashback di Stato dovrebbero risultare definitivamente risolti a stretto giro. A voi come stanno andando le cose.