Sono dati decisamente sorprendenti quelli che in queste ore raffrontano le prestazioni dei vari Samsung Galaxy S21 Plus sull’iPhone 12 Pro Max, nonostante il primo non abbia ancora fatto la sua prima apparizione sul mercato. Come sempre avviene prima della presentazione di un top di gamma, infatti, trapelano online i dati inerenti specifici benchmark. Quelli trapelati una settimana prima di Natale ci regalano, tra le altre cose, anche un interessante raffronto con il prodotto di punta in casa Apple nel 2020.

Benchmark a confronto tra Samsung Galaxy S21 Plus sull’iPhone 12 Pro Max

Se da un lato i due top di gamma, destinati a fare il proprio esordio sul mercato con un gap temporale inferiore ai sei mesi, avranno in comune alcune politiche relative agli accessori, come avete intuito da un nostro recente report, al contempo bisogna concentrarsi anche sul discorso performance oggi 17 dicembre. Quali standard saranno in grado di garantire alle rispettive utente? Analizziamo in modo più dettagliato le statistiche trapelate proprio in queste ore per il pubblico italiano.

Qual è il verdetto del benchmark in questione? Secondo quanto riportato da SamMobile, pare non esserci confronto tra Samsung Galaxy S21 Plus sull’iPhone 12 Pro Max. Nel video di confronto delle prestazioni, il device Android ed il melafonino, eseguendo il benchmark AnTuTu hanno dato vita ad un verdetto molto chiaro. Il Galaxy S21 + sembra aver ottenuto 634.461 punti nel benchmark, mentre l’iPhone 12 Pro Max ha fatto registrare 441.227 punti.

Qui di seguito, in ogni caso, troverete un video completo relativo al confronto a distanza tra gli stessi Samsung Galaxy S21 Plus sull’iPhone 12 Pro Max, in attesa che questi due gioiellini si possano sfidare sul campo dopo l’arrivo sulla scena del top di gamma Android. Che ne pensate del filmato in questione? Ritenete plausibile che questi due mostri possano raggiungere prodotti del genere? Fateci sapere.