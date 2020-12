El Internado: Las Cumbres ha già una data d’uscita: annunciato ed entrato in produzione quest’anno, debutta all’inizio del 2021 il reboot della serie spagnola che ha spopolato su Antena3 in Spagna e in decine di altri Paesi nel mondo a partire dal 2007.

El Internado: Las Cumbres ripropone l’ambientazione della serie originale con un nuovo cast e nuove trame, cambiando location e studenti, ma mantenendo la sua essenza di mistery adolescenziale. Prodotto da Atresmedia Studios e Globomedia, il progetto ha trovato un distributore internazionale in Amazon Prime Video, che la acquisirà nel suo catalogo a febbraio 2021.

Il primo teaser de El Internado: Las Cumbres, pubblicato da Amazon, mostra per la prima volta il cast in azione, sia gli adolescenti che i loro responsabili nel rigoroso riformatorio in cui finiscono ragazzi travagliati da reinserire in società, un luogo circondato da un’enigmatica foresta piena di misteri (elemento presente anche nella serie originale).

I protagonisti del reboot El Internado: Las Cumbres sono Asia Ortega, Albert Salazar , Daniel Arias, Claudia Riera, Daniela Rubio, Paula del Río, Gonzalo Díez, Carlos Alcaide, Sara Balerdi e Francisca Aronsson, interpreti dei problematici studenti che vivono a Las Cumbres. I loro insegnanti e mentori sono interpretati da Mina El Hammani, Natalia Dicenta, Alberto Amarilla, Patxi Santamaría, Lucas Velasco, Joel Bosqued, Joseba Usabiaga, Amaia Lizarralde e un volto molto noto al pubblico internazionale grazie alla partecipazione a Vis a Vis, Ramiro Blas (interprete di Sandoval nella saga carceraria di Netflix).

Le riprese della serie si sono concluse in estate dopo una pausa della produzione dovuta alla pandemia di Coronavirus. Un progetto non facile da portare a termine in un periodo in cui la Spagna ha sofferto molto per l’elevato numero dei contagi da Covid. Così, per festeggiare in modo liberatorio la fine delle riprese, gli attori Albert Salazar e Carlos Alcaide hanno pubblicato dei video in cui fanno il bagno completamente nudi sulla spiaggia.