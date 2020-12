Gli appassionati dell’universo Grishaverse non dovranno attendere molto per vedere Shadow and Bone su Netflix. La piattaforma di streaming ha annunciato la data di rilascio della serie fantasy tratta dalla trilogia di Leigh Bardugo (nella versione italiana, il primo libro ha il titolo di Tenebre e ghiaccio, Tenebre e ossa nell’edizione 2020) e dalla duologia Sei di Corvi.

La storia è ambientata nell’immaginaria nazione di Ravka, divisa in due dalla Distesa delle Tenebre, un varco di oscurità impenetrabile popolata da mostri feroci e affamati. La protagonista è l’orfana Alina Starkov. Svogliata e buona a nulla, quando il suo reggimento viene attaccato dalle creature e il suo amico Mal resta ferito, dentro di lei si risveglia un potere enorme, l’unico in grado di sconfiggere il grande buio. Inizia per la giovane un lungo viaggio di apprendimento; viene arruolata dai Grisha, l’élite di maghi che manovrano anche lo zar, capeggiati dall’affascinante mago Oscuro. La corte, seppur suntuosa, non è ciò come appare. Alina si ritroverà presto ad affrontare sia le tenebre che minacciano il regno, sia quelle che insidiano il suo cuore.

Nel cast di Shadow and Bone su Netflix, Ben Barnes (Westworld, Le Cronache di Narnia – Il Principe Caspian, Dorian Gray) nel ruolo dell’Oscuro; Jessie Mei Li (Prigionieri di Viaggio) interpreta Alina; Archie Renaux (Gold Digger, Morbius) è Mal, l’amico di infanzia e compagno di reggimento della protagonista; Freddy Carter (Pennyworth, Wonder Woman) è Kaz; Amita Suman (Doctor Who, The Outpost) interpreta Inej; Danielle Galligan (Krypton, Il Trono di Spade) è Nina; Calahan Skogman (Catch, Blood Puppet! Christmas ’94) nella parte di Matthias; e Kit Young (Walter’s War, Il Giovane Ispettore Morse) è Jesper.

Ecco il teaser trailer in lingua originale:

C’è qualcuno che vuole cambiare il mondo: Shadow and Bone arriva su Netflix ad aprile. https://t.co/EGe9kjL9i9 — Netflix Italia (@NetflixIT) December 17, 2020

Come si legge alla fine del video, la prima stagione di Shadow and Bone, composta da otto episodi, è attesa ad aprile 2021.

Il progetto televisivo è stato annunciato all’inizio del 2019, con i primi casting nell’ottobre dello stesso anno. Le riprese sono successivamente cominciate a Budapest, in Ungheria, e sono proseguite fino a febbraio 2020. Gli ultimi ciak hanno poi avuto luogo a Vancouver, mentre i lavori di post-produzione si sono svolti da remoto, vista l’attuale situazione di pandemia di Covid-19.