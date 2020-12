Com’è finista Il Silenzio dell’Acqua 2? La serie con Ambre Angiolini e Giorgio Pasotti ha chiuso i battenti ieri sera con rivelazioni sconvolgenti che hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico fino alla fine salvo poi riversarsi sui social dicendosi scioccato ma, soprattutto, pronto a capire cosa ne sarà dei personaggi in un eventuale terzo capitolo. A tenere banco nel finale della serie non è stata solo la questione della caccia all’assassino quanto il fatto che la bella Luisa avrebbe potuto perdere il suo amato e valido collega quando questo ha deciso di scontrarsi con Elio, l’ex della compagna e padre di suo figlio.

L’uomo ha negato di aver aggredito il suo rivale ma la verità è presto venuta a galla facendo nascere in Luisa il dubbio che altre bugie potrebbero nascondersi dietro tutto questo, ma quali? Mentre le indagini vanno avanti anche la morte di Sara e di suoi figlio devono ancora avere giustizia e il finale della serie regala la risposta ai fan quando viene a galla che Rocco aveva scoperto che la piccola Giulia non era figlia sua ma era il frutto della violenza che il padre aveva usato sulla sua amata moglie. A quanto pare Salvatore perse la testa per lei e ne era così innamorato da pensare che, scoperto del tradimento di Rocco, lei avrebbe scelto lui alla fine ma così non è stato e questo le è costata la vita.

Quando i fan pensavano di aver visto tutto ecco il colpo di scena finale. Andrea è pronto a presentarsi a casa con le fedi e chiedere alla sua compagna di sposarlo ma finisce riverso in piscina con un proiettile nel petto: Elio gli ha sparato. A sua volta Luisa ha ucciso Elio e si è precipitata a salvare Andrea ma senza riuscirci, almeno per il momento. Davvero così finirà la serie o ci sarà un seguito?

🤍💔 #IlSilenzioDellAcqua seconda stagione #FictionMediaset Mediaset Play Pubblicato da Fiction Mediaset su Mercoledì 16 dicembre 2020

Ambra Angiolini al grido di “Io la terza la faccio” ha tenuto compagnia sui social al pubblico e insieme a lui si è adirata quando la puntata finale de Il Silenzio dell’Acqua 2 è iniziata ben oltre l’orario previsto: “Ma perché non iniziamo direttamente alle dieci e mezzo a questo punto? Tanto è un thriller, che problema c’è?! La gente non deve stare sveglia per seguirlo! E’ pure l’ultima puntata, grazie!“.