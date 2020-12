Non è ancora certa la diretta della conferenza di Conte oggi 17 dicembre ma è molto probabile che il premier parlerà alla nazione in previsione di un nuovo DPCM o anche solo di specifiche misure restrittive che dovrebbero entrare in vigore dal 24 dicembre e almeno fino al 3 gennaio. Il Governo dovrebbe essere in procinto di prendere delle decisioni particolarmente restrittive per gli spostamenti dei giorni clou delle festività per evitare particolari assembramenti di nuclei familiari ma anche tra amici e comunque persone non conviventi.

I temi della prossima conferenza stampa di Conte sono in parte già noti e se ne attende dunque solo la conferma. In particolar modo, tutta Italia dovrebbe diventare una grande zona rossa proprio dalla vigilia di Natale e fino al 3 gennaio. Come conseguenza e come stabilito in parte già dal DPCM del 3 dicembre (ma solo per i giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio), gli spostamenti dovrebbero essere non consentiti tra comuni. Tanto più, in occasione delle cene e dei pranzi di Natale e Capodanno, dovrebbero essere consentiti solo incontri tra persone conviventi con al massimo altre due persone non residenti nel domicilio.

Viste le imminenti feste natalizie, il discorso in conferenza stampa di Conte dovrebbe potrebbe concretizzarsi oggi 17 dicembre o al massimo domani 18 dicembre. I canali della diretta del discorso saranno sempre gli stessi. L’intervento non potrà non essere trasmesso diretta su Rai Uno ma anche attraverso i canali all news come quello di Sky TG 24. Come accaduto anche in passato, pure attraverso il profilo social Facebook di Palazzo Chigi dovrebbe essere possibile visionare quanto comunicato dal Presidente del Consiglio. L’orario di inizio dell’intervento si collocherà probabilmente nella fascia serale, all’incirca intorno alle ore 20, come accaduto già in precedenti occasioni. Il discorso potrebbe durare non più di una ventina di minuti, il giusto tempo per comunicare le novità che attendono gli italiani in questo specialissimo Natale.