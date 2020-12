Quanti di voi utilizzano WhatsApp Web e Desktop? Tanti, o forse anche tutti. Ebbene, sappiate che i servizi presto si arricchiranno di una funzionalità particolarmente gradita, specie in questo periodo di forti restrizioni natalizie che ci accingiamo a vivere. Come riportato da ‘WABetaInfo‘, sarà possibile effettuare e ricevere chiamate e videochiamate su WhatsApp Web e Desktop. I primi utenti hanno già iniziato a ricevere l’opzione, seppur in beta: ci vorrà ancora del tempo per mettere a punto le chiamate e le videochiamate le versioni di cui sopra, ma il percorso risulta ormai ben avviato (a distanza di un biennio da che si è iniziato a parlarne).

Volete verificare se avete ricevuto anche voi la funzione? Selezionate una chat qualsiasi e controllate se in alto a destra sono presenti le icone della videocamera o della cornetta (in caso contrario è ancora troppo presto). Il funzionamento di chiamate e videochiamate su WhatsApp Web e Desktop è piuttosto semplice: partiamo col dire che occorre l’accoppiamento del client allo smartphone attraverso il codice QR. Nel momento in cui si riceve una chiamata o una videochiamata comparirà una finestra pop-up e da lì sarà possibile accettarla o rifiutarla, a seconda dei casi. Un’altra finestra mostrerà le informazioni relative alla chiamata (come la possibilità di abilitare la videocamera, la disattivazione del microfono e la chiusura della chiamata).

L’opzione di chiamata e videochiamata su WhatsApp Web e Desktop risulta, per adesso, disponibile per una cerchia ristretta di utenti: immaginiamo ci vorrà un altro po’ di tempo prima di vederla diffusa su una più grande platea (si tratta di avere ancora un altro po’ di pazienza). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.