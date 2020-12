A qualche ora dal rilascio di Blue Jeans con Calcutta, sono stati annunciai i concerti di Franco126 nei palasport, che terrà nel 2021. Il ritorno sulle scene arriva a circa due anni di distanza da Stanza Singola, con la quale ottenne il disco di platino.

Alcuni versi del brano sono stati anticipati in maniera del tutto insolita, attraverso alcune installazioni a led sui ponti di Roma e sui Navigli. Il racconto è quello di una storia d’amore che si sviluppa attraverso l’arpeggio di una chitarra acustica che ne presenta anche la fine.

Il singolo in radio dal 18 dicembre conta sulla produzione di Ceri, alla quale si aggiungono le chitarre di Giorgio Poi. Il video è invece girato da Vittorio Antonacci.

Il ritorno sul palco è atteso per il 2021, nelle date che terrà al Mediolanum Forum di Assago e al Palazzo dello Sport di Roma, il 5 e il 10 novembre. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati.

Franco126, nato Federico Bertollini, esordisce nel 2017 con la pubblicazione di Polaroid, in coppia con Carl Brave. Il brano è certificato doppio disco di platino. Il debutto da solista è dell’anno immediatamente successivo, quando prova il percorso a una sola voce con Frigobar, per la produzione di Stefano Ceri. Il primo disco di Franco126 – come solista – esce il 25 gennaio 2019 e s’intitola Stanza Singola.

In Stanza Singola, che è anche la title track dell’album, segna l’incontro artistico con Tommaso Paradiso. Oltre 50 le date live che ha tenuto nei mesi successivi al rilascio dell’album, che ha scandito con la scrittura di testi per alcuni dei maggiori artisti italiani, come Stupida Allegria di Emma, Vento Sulla Luna di Annalisa con Rkomi e Margarita di Elodie con Marracash.

Numerose le collaborazioni che ha ingaggiato in questi anni di musica, a cominciare da quella con Fabri Fibra in Come Mai, Noyz Narcos in Borotalco, Gemitaiz e Venerus in Senza Di Me, Gianni Bismarck in Università e Mi Sento Vivo. Per Night Skinny, è produttore in Stay Away.