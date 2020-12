La fama e la notorietà di Among Us sono in rapida ascesa da ormai diversi mesi. Un boost inaspettato quello subito dal videogioco di Innersloth, che sostanzialmente era già disponibile da un po’ di tempo. Le attenzioni riservategli dagli streamer in rete hanno però portato a un incremento sostanzioso della community dei videogiocatori. E l’arrivo di contromisure ad hoc era quindi doveroso da parte degli addetti ai lavori.

Quando parliamo di contromisure, in Among Us, facciamo riferimento alla messa in cantiere di novità. Si sa, il popolo dei videogiocatori è sempre affamato di novità, e mal tollera il ristagnare nello stesso brodo. Urgevano quindi nuove feature che stuzzicassero gli appetiti videoludici della community.

Questi ultimi arriveranno sotto forma di nuova mappa, che metterà alla prova le abilità di equipaggi e impostori. Nuove dinamiche ludiche da padroneggiare, in spazi da scoprire e che metteranno pepe inedito nelle partite.

Among Us su Nintendo Switch, è subito furore

C’è da tenere in considerazione però anche il fatto che un maggior numero di piattaforme per cui il gioco è disponibile permette di accedere a numeri di utenti sempre più elevati. E l’arrivo su Nintendo Switch di Among Us ha prodotto effetti forse addirittura insperati tra le fila del team di sviluppo.

Il gioco, senza troppe cerimonie, ha infatti debuttato in prima posizione tra i videogiochi più venduti sulla console nipponica. Un risultato non da poco, considerando il fatto che allo stato attuale è già ampiamente giocato già altrove. E senza la necessità, in quel caso, di sborsare un solo centesimo (su mobile è gratuito, ndr).

You got @AmongUsGame to the top of the Nintendo Switch best sellers list overnight???? What is happening haha thank you very much for the support! pic.twitter.com/vIV2gT7MZ4 — Innersloth (@InnerslothDevs) December 16, 2020

L’appeal di Among Us sulla community è quindi indiscutibile, come certificato poi anche dai The Game Awards 2020. Questi ultimi hanno infatti omaggiato il gioco con due riconoscimenti, rispettivamente quello di miglior gioco mobile e miglior titolo multigiocatore. Premi assolutamente meritati, come dimostrato anche in questo frangente.

