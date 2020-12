Alcune funzioni di Instagram e Facebook Messenger non sono temporaneamente disponibili a partire da qualche ora a questa parte. Come riportato da ‘theverge.com‘, alla base ci sarebbe il rispetto delle nuove regole relative ai servizi di messaggistica in Europa. Ci vorrà un po’ di tempo prima di rivedere tornare tutte le funzioni, che verranno comunque ripristinate. La società non è scesa nel dettaglio, e non ha quindi fatto menzione alle norme per cui alcune funzioni di Instagram e Facebook Messenger sono state momentaneamente sospese (non rimosse). L’ipotesi più plausibile si ricollega alla ePrivacy Directive, che obbliga a regole più ferree in relazione all’impiego dei dati tra i servizi di messaggistica nei Paesi membri dell’Unione Europea.

Un portavoce del social blu, pur non fornendoci tempistiche precise, ha dichiarato che non dovrebbe passare tanto prima che tutte le funzioni di Instagram e Facebook Messenger tornino disponibili. Come si apprende dalle indiscrezioni, bisognerà solo avere un po’ di pazienza ed attendere che la società si adegui alle nuove normative. Qualcuno di voi potrebbe essersi accorto delle funzioni di Instagram e Facebook Messenger non temporaneamente disponibili, e magari aver pensato ad un problema server o simili.

Adesso sappiamo che tali opzioni sono state di proposito sospese dalla società per non contravvenire alle nuove regole relative ai servizi di messaggistica in Europa, e che presto (non si sa esattamente quando) torneranno regolarmente a disposizione da quanti vorranno usarle. Non si tratta di un disservizio, come potete vedere, ma solo un provvedimento preso per cause di forza maggiore, e che in poco tempo verrà superato (una volta arrivato l’adeguamento alle nuove normative). Se avete qualche domanda da farci non avete che da scriverci attraverso il box dei commenti in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.