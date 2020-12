Al Bano a Mask Singer è il Girasole, così come era stato anticipato. Il cantante di Cellino San Marco ha dovuto rivelare la sua identità nella leg spagnola del programma che in Italia è stato condotto da Milly Carlucci e nel quale fu il Leone.

Nella rivelazione della sua identità, Al Bano ha infatti dichiarato di essere entusiasta di questa esperienza completamente nuova, che assume un valore particolare in questo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria:

“È stata un’esperienza totalmente nuova. È stata possibile viverla proprio per via di questo periodo di Covid. In altri momenti sarebbe stato impossibile. Sto sempre in giro per il mondo, ma il Covid mi ha permesso di stare con voi per cantare, cantare. È stata una bellissima esperienza. Un’esperienza eccezionale”

La sua voce era stata riconosciuta fin dalla prima esibizione, quasi com’era accaduto per Il Cantante Mascherato. L’artista ha però dichiarato di aver fatto il possibile per non far riconoscere la sua voce inconfondibile, che non ha mai riconosciuto nel corso di questa sua partecipazione a Mask Singer.

Al Bano ha anche ringraziato la Spagna per tutto l’affetto dimostrato in questi anni di carriera, nei quali ha spesso toccato il territorio spagnolo:

“Quando mi hanno chiamato per venire in questo programma mi è piaciuto maggiormente perché amo e voglio bene alla Spagna quanto amo l’Italia. La Spagna è rimasta sempre nel cuore, l’ho vissuta e penso di conoscere la Spagna più di uno spagnolo. Sicuro”

In queste settimane, Al Bano è impegnato con la prima edizione di The Voice Senior, sotto la conduzione di Antonella Clerici. Il programma sta per volgere al termine con la finale del 20 dicembre, alla quale parteciperà anche Gianna Nannini. Al suo fianco, la produzione ha voluto la figlia Jasmine, che ha debuttato come giudice dopo il rilascio del singolo trap Ego.