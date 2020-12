Preparatevi per l’ultima maratona di Sherlock su Netflix. Secondo le ultime indiscrezioni, la serie britannica potrebbe lasciare il catalogo molto presto.

Così, dopo Friends, che rischiava di dire addio già a Capodanno, pare proprio che l’amato show crime, una versione moderna del mito di Sherlock Holmes, sarà la prossima serie televisiva ad andarsene. Un boccone amaro per i fan che attendono da quasi quattro anni notizie su una possibile quinta stagione – finora annunciata, ma mai del tutto ufficializzata.

Andando sull’app Netflix e cercando Sherlock nel catalogo, si scopre la data di scadenza del prodotto: “Ultimo giorno gennaio 15.” Insomma, chi è intenzionato a riguardare la serie oppure iniziarla, deve affrettarsi. I fan sono già sul piede di guerra e sui social hanno scritto diversi post di indignazione verso la piattaforma che negli ultimi tempi ha compiuto scelte drastiche sui titoli del suo catalogo, cancellando numerose serie televisive per via dei costi elevati per la sicurezza anti-Covid (basta vedere GLOW, la cui non-riconferma brucia ancora e anche il cast ne è rimasto deluso).

Se per Friends si parlava di una questione di scadenza dei diritti di trasmissione, per Sherlock è difficile capire il motivo della sua possibile rimozione. La serie è prodotta dalla Hartswood Films for BBC Wales, mentre la BBC Worldwide l’ha co-prodotta fornendo anche i fondi necessari per la realizzazione. In Italia, le prime due stagioni di Sherlock sono state trasmesse in chiaro su Joi Premium; la terza invece su Premium Crime. In chiaro, è andata in onda successivamente su Italia1. Per quanto riguarda la quarta stagione, gli episodi sono stati proposti quasi in contemporanea con la messa in onda originale. Netflix ha infatti pubblicato ciascuno dei tre episodi il giorno dopo la rispettiva messa in onda su BBC.

La situazione di Sherlock non è chiara, e il colosso potrebbe anche fare marcia indietro come accaduto con Friends. Per il momento vi consigliamo di concedervi un ultimo binge watching sfrenato prima di salutare Benedict Cumberbatch e Martin Freeman nei panni di Sherlock Holmes e John Watson.