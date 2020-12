Zerosettanta di Renato Zero esce anche in vinile. L’annuncio, che conferma le indiscrezioni, è arrivato direttamente dalla pagina dell’artista che è ora pronto a una nuova versione del box monumentale che ha concepito per i suoi 70 anni.

La nuova uscita sarà disponibile dal 18 dicembre e arriva a qualche settimana dalla chiusura del cofanetto, avvenuta con l’ultimo album – il primo volume – che era destinato alla raccolta. Un’edizione per collezionisti, questa, che raccoglie 6 LP in un unico contenitore da aggiungere al box uscito il 30 settembre scorso.

Continua così il percorso di Zerosettanta, iniziato nel giorno del compleanno dell’artista e conclusosi il 27 novembre scorso. Il viaggio musicale, però, è ancora lontano dall’interrompersi. Tanto è stato detto e tanto c’è ancora da dire sulle canzoni inserite nella raccolta, dalla quale ha già estratto i singoli L’Angelo Ferito, L’Amore Sublime e C’è. Di Come Non Amarti, invece, è uscita la clip ufficiale.

Il 2020 di Renato Zero si concluderà con un evento straordinario. L’artista è, infatti, uno degli ospiti protagonisti del prossimo concerto di Natale in Vaticano, dal quale mancava da troppi anni. In occasione della registrazione dell’evento, avvenuta il 12 dicembre scorso, Renato Zero ha anche incontrato Papa Francesco e gli ha consegnato un copia del suo cofanetto.

Possibile anche un’uscita a sorpresa del videoclip dedicato a È L’Età, che ha girato nei giorni scorsi a Piazza San Pietro. L’artista è stato pizzicato dai fan che non hanno resistito e gli hanno scattato alcune foto, proprio durante le riprese dedicate alla clip di prossima pubblicazione.

Per il momento, sono esclusi tutti i concerti. La festa per i 70 anni è però solo rimandata e, presumibilmente, si svolgerà sul palco come accadde in occasione della residency a Villa Borghese, nella quale tenne il SeiZero nel 2010. Renato Zero ha anche escluso di poter organizzare concerti in formato ridotto, per non scontentare una parte del suo pubblico. L’ultimo concerto di Renato Zero si è tenuto il 31 gennaio 2020 al Palazzo dello Sport di Roma, per il supporto di Zero Il Folle.