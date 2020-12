In attesa dell’arrivo di Wonder Woman 1984, sul web sono iniziate a circolare le prime recensioni scritte dai critici cinematografici statunitensi. Il lungometraggio dedicato al personaggio dei fumetti DC Comics è stato accolto piuttosto bene. Il 15 dicembre 2020 si è tenuta la premiere mondiale e – dopo l’evento digitale – sono arrivati i primi pareri da parte della critica.

Le prime recensioni di Wonder Woman 1984

Matt Purslow, di IGN, ha apprezzato il lungometraggio, considerandolo migliore rispetto al precedente capitolo (che era già stato apprezzato dalla critica e dal pubblico). Secondo il critico cinematografico, Wonder Woman 1984 è un “film brillante e pieno di speranza”. Purslow ha aggiunto:

Wonder Woman 1984 è un film carico di speranza e amore; uno sguardo nostalgico a un tempo amato che fornisce evasione da un anno particolarmente difficile.

Questa dichiarazione è collegata all’ambientazione del film, ovvero gli anni ’80. Anche Hoai-Tran Bui di SlashFilm vede in questo lungometraggio una possibile evasione da un periodo molto stressante:

Il fascino cartoonesco e ottimistico sembra una risposta al panorama attuale, in una maniera indubbiamente un po’ impacciata, ma davvero necessaria in questo 2020.

Josh Wilding – tra le pagine di CBM – ha lodato la performance di Gal Gadot, che presta il volto alla protagonista. L’interpretazione è considerata “toccante e avvincente”. Wilding ha anche dichiarato:

Pedro Pascal [che interpreta Maxwell Lord, n.d.r.] ruba la scena con la sua interpretazione meravigliosamente esagerata e magnetica.

Anche Matt Goldberg di Collider ha apprezzato le performance di alcuni attori, non amando tuttavia la storia:

Wonder Woman 1984 è un film con un bel messaggio, ma che non lo riesce a inserire in una storia avvincente.

Rotten Tomatoes ha rivelato che l’89% delle recensioni di Wonder Woman 1984 attualmente disponibili (circa 81) sono positive. La valutazione media è invece pari a 7,30/10. Un risultato soddisfacente per il ritorno di questa supereroina.

La data d’uscita, trama e cast

Dopo il successo del primo capitolo, Patty Jenkins (che dirigerà anche il nuovo film ambientato nell’Universo di Star Wars) è stata scelta per girare Wonder Woman 1984. Il film catapulterà il pubblico negli anni ’80. La supereroina si scontrerà con Maxwell Lord e Cheetah, due nuovi nemici. La coraggiosa Wonder Woman incontrerà nuovamente Steve Trevor, il suo principale interesse sentimentale.

La protagonista di Wonder Woman 1984.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 28 gennaio 2021. Negli USA, Wonder Woman 1984 (il cui trailer è già disponibile) uscirà – al cinema e su HBO Max (inaugurando il nuovo modello distributivo Warner Bros) – il 25 dicembre 2020.

Il cast è composto da Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman), Chris Pine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Cheetah), Connie Nielsen (la madre di Diana), Robin Wright (la zia di Diana e Generale dell’esercito amazzone), Pedro Pascal (Maxwell Lord), Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde e Kristoffer Polaha.

Il DC Extended Universe sarà presto arricchito con diversi attesissimi film, tra cui The Suicide Squad: Missione Suicida, The Flash, Aquaman 2, Shazam!: Fury of the Gods e Black Adam.