Goal di Avincola, già dal titolo, parla di traguardi. Se il “goal” è il conseguimento di un punto durante una partita di calcio, nell’atletica è la vittoria assoluta che si raggiunge una volta che si calpesta la linea dell’arrivo. Di questo arrivo il cantautore romano ci racconta l’importanza, ma non soltanto nell’argomento delle priorità: è importante considerarne l’esistenza per poter guardare al presente con più ottimismo.

Goal di Avincola, infatti, è quanto dovremmo appuntare sul nostro diario personale ogni giorno. Simone, questo il suo nome di battesimo, usa il pretesto di una relazione dall’equilibrio traballante per fermare quel momento e offrire una prospettiva che sia differente dalla percezione del disastro. Il suo testo si sposta dal grido disperato – “Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole” – alla riflessione positiva – “Magari domani cambiamo vita” – il tutto snocciolato con i mondo del cinema come punto di riferimento.

Ciò che Goal di Avincola immagina, in sostanza, è il lieto fine, la quiete dopo la tempesta e la riconquista della fiducia. Per queste parole piene di saggezza e ottimismo Simone sceglie un arrangiamento elettropop nel tipico taglio dell’indie revival, con percussioni e sintetizzatori anni ’80 che ben si sposano con la sua voce delicata.

Resistente alla tentazione dei talent, Avincola è uno degli artisti più apprezzati da Fiorello e durante la sua carriera ha ottenuto importanti riconoscimenti: il Premio Stefano Rosso, il premio Botteghe D’Autore, Pivi Siae e MEI Cinema. Il suo successo è dovuto al primo EP pubblicato a soli 21 anni. Durante il suo percorso ha conosciuto artisti di grosso calibro come il compianto Freak Antoni degli Skiantos, Riccardo Sinigallia, Edoardo De Angelis e Paolo Giovenchi.

Quest’anno Goal di Avincola è tra i brani finalisti di Ama Sanremo nella corsa verso il Festival della Canzone Italiana del 2021, il terzo tentativo dopo il 2016 e il 2019.

Voglio stare bene

stare bene e basta

ma io giro la testa

e tu giri la pasta

e le padelle scintillano

e i nostri cuori si bruciano

smettila di cucinare

ti prego, smettila di cucinare

Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?

Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?

Amore

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari faccio goal! Vinciamo la partita

Voglio un gran finale

come certi film in tv

Tu che mi stringi la mano

e poi ce ne andiamo

e non torniamo più

Sarebbe bello finire così

come fanno in quelle scene lì

Lei che non si sente sola e ride

Ecco i titoli di coda: Fine.

Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?

Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?

Amore

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari faccio goal! Vinciamo la partita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai?

Magari faccio goal! Magari