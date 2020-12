Tiziano Ferro sull’acne di Matilda De Angelis commenta: “Che tenera e bella sei con questi brufoletti”. 300.000 follower e uno scatto inaspettato condiviso ieri su Instagram che ha attirato anche l’attenzione del cantante Tiziano Ferro.

Nella foto si scorge l’acne di Matilda De Angelis: l’attrice, senza timori, si mostra senza trucco, pronta a rispondere alle critiche. Ciò che la raggiunge è invece solo affetto. Tantissimi i messaggi – tra i quali spunta quello di Tiziano Ferro – che le riserva splendide parole.

Tiziano Ferro sull’acne di Matilda De Angelis osserva la dolcezza di quei segni che identifica come “brufoletti” celebrativi della sua giovane età. Classe 1995, Matilda De Angelis è una giovanissima attrice italiana; ha appena compiuto 25 anni e, nel riflettere sul 2020 ormai agli sgoccioli, parla di “cose che non si possono controllare”.

Il 2020 ci ha insegnato, infatti, che non tutto può essere controllato dall’uomo. Nel suo piccolo quotidiano, l’acne è tra le cose che non può controllare.



Si mostra allora senza timori sui social, in versione acqua e sapone. “Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste”, scrive, tra le paure e le insicurezze di svegliarsi ogni mattina sapendo che si mostrerà alle telecamere.

“Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada”, continua. La strada intrapresa da Matilda De Angelis la porta verso la forza, verso la consapevolezza dell’incontrollabile che si mostra senza timori.

Le parole più belle sono quelle di un noto artista italiano che scende in campo per lei. Tiziano Ferro sull’acne di Matilda De Angelis scrive:

“La tua bellezza trascende ogni trito e ritrito codice. Quell’arte e quel cuore parlano chiaro! Detto ciò: ma che tenera e bella sei con questi brufoletti, che celebrano la tua tenera età. E tu celebri loro, brava!!!!!”. Matilda De Angelis lo ha ringraziato con qualche cuore.