Svolta doveva essere e svolta è stata su HarmonyOS a metà mese. Come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, infatti, puntualmente oggi è stato lanciato ufficialmente il programma beta di questo nuovo progetto Huawei, a conferma del fatto che l’azienda cinese non intende sprecare neanche un giorno rispetto alla propria tabella di marcia. Un segnale importante, che la dice lunga sull’intenzione di non lasciare nulla al caso, nell’ambito di un’idea in grado di aumentare il livello di emancipazione di questo brand.

HarmonyOS pronto in versione beta su alcuni Huawei: situazione il 16 dicembre

Un aggiornamento importante dal mondo di HarmonyOS ci arriva oggi 16 dicembre dal sito Huawei Central, secondo cui è stata avviata la distribuzione della beta per gli sviluppatori. Contemporaneamente, abbiamo il lancio per la stessa variante beta dell’attività di reclutamento. Tra le prime novità ufficializzate dal colosso cinese abbiamo, ad esempio, oltre 15000 API che supportano lo sviluppo di applicazioni per smartphone, tablet, schermi di grandi dimensioni, indossabili, oltre a vari dispositivi per auto e macchine.

Secondo quanto emerso finora, il programma beta per HarmonyOS risulta attivo per modelli come i vari Huawei P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro e MatePad Pro. Va anche aggiunto che, al momento, è probabile che la beta per sviluppatori di HarmonyOS 2.0 rimanga circoscritta al mercato cinese, ma ulteriori informazioni sul suo lancio globale ancora non sono state ufficializzate. In questo senso, vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi e sulle scelte strategiche da parte del brand.

Secondo fonti interne a Hauwei, poi, bisogna aggiungere un dettaglio importante in termini di tempistiche, in quanto i dispositivi del produttore esistenti verranno aggiornati al sistema HarmonyOS 2.0 entro il prossimo anno. Insomma, ci aspetta un 2021 ricco di novità sotto questo punto di vista, secondo le informazioni raccolte fino ad ora.