Riviera 4 ci sarà oppure no? Il finale della terza stagione andrà in scena tra qualche ora e già tutti si chiedono se sarà possibile rivedere Julia Stiles nei panni della sua Georgia oppure no. La stagione 3 di Riviera è finalmente arrivata su Sky Atlantic e NOWTV, ma se tornerà o meno per un altro capitolo rimane ancora una questione in sospeso e a rivelarlo è stata la stessa protagonista che ammette la presenza di trattative in corso ma spiega anche che la Pandemia in corso sta rovinando un po’ i piani di tutti.

Il terzo capitolo del dramma ha preso via un anno dopo la fine della seconda stagione mostrando Georgia che si è lasciata ormai alle spalle la maledetta Riviera e anche la sua devastazione ricominciando la sua vita come una fenice rinasce dalle ceneri. Ora è una stella nascente nel recupero di opere d’arte moderna e, dopo essersi reinventata con il nuovo nome di Georgina Ryland, ha collaborato con il carismatico e mondano Gabriel (Rupert Graves). I guai per lei non mancano e anche in questi episodi è successo di tutto ma il futuro mai come adesso è incerto.

Parlando in esclusiva a Metro.co.uk ha rivelato che ci sono state discussioni sul fatto che Riviera possa continuare oppure no: “Siamo all’inizio delle trattative, ma dobbiamo vedere come va questa stagione e dobbiamo anche vedere cosa succederà nel mondo. Speriamo di andare avanti e sappiamo bene dove andare nella prossima stagione ma il futuro non è garantito”.

Se Riviera otterrà il via libera per la quarta stagione a quel punto si dovranno fare i conti con i problemi logistici quando si tratta di riprese all’estero. Proprio in questi nuovi episodi la serie si è addirittura spinta in Sud America, come potrebbe reinventarsi “La sfida più grande o il fattore imprevedibile è quando le restrizioni di viaggio saranno allentate e quando sarà più facile filmare come in passato”, ci ha detto Julia.