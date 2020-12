Promossi e bocciati de Il Collegio 5 sono pronti a tornare alle loro vite dopo il finale andato in scena proprio ieri sera su Rai2. L’edizione numero 5 del programma è terminata con successo e non solo per via dei social che ieri hanno completamente preso di mira il programma portandolo ai primi posti in trend topic, ma anche per gli ascolti che, siamo sicuri, saranno ottimi come in questi due mesi. Davvero questa del 1992 è stata la classe migliore per l’edizione più bella?

Molti sui social sono pronti a scommettere che promossi e bocciati de Il Collegio 5 siano destinati a rimanere nella storia perché mai come quest’anno il cast è stato azzeccatissimo perché tutti, a modo loro, sono stati protagonisti. Da una parte abbiamo avuto i modelli che hanno esagerato fino all’espulsione (vedi Teoli e Andreini) e dall’altra quelli che sono andati avanti per la loro educazione e la loro voglia di studiare (vedi Di Piero e Cerio), in mezzo ci sono tutti gli altri.

I gemelli Prezioso entrati in corsa e subito protagonisti, Giulia Scarano sempre pronta a combinare guai ma dimostrandosi sempre amica fedele e leale, e poi le coppiette o possibili tali Giordano Francati e Giulia Matera (andati a cena insieme) e Davide Vavalà e Sofia Cerio. Ciliegina sulla torta sono proprio Giordano Francati, che ha fatto sicuramente il percorso migliore di tutti per via della sua voglia di riscatto e il suo studiare sodo per emergere, e Luca Zigliana, uno dei “monelli” di questa edizione ma grazie al quale sui social è già stato coniato un termine nuovo Ziglianata = frase CORTA e di significato.

Addio alla classe 1992, il viaggio finisce qui ma è stato molto bello! ✨ #IlCollegio #Rai2 pic.twitter.com/EScGwcYUbN — Rai2 (@RaiDue) December 15, 2020

Ma chi sono promossi e bocciati de Il Collegio 5? Tutti quanti sono stati ammessi all’esame orale con buona pace di Andrea Prezioso che “ha fatto tanto per non farsi ammettere e invece ha fallito nel suo intento“ ma alla fine ha comunque portato a casa una bocciatura dopo un’interrogazione a dir poco fallimentare, nella quale ha attribuito i Promessi Sposi a Dante. Dall’altra parte, invece, ci sono tutti i promossi: Giulia Matera, Davide Vavalà, Usha Teoli, Alessandro Guida, Sofia Cerio, Andrea Di Piero, Maria Teresa Cristini, Giordano Francati, Luna Scognamiglio, Bonard Dago, Luca Zigliana, Linda Bertollo, Leonardo Prezioso e Giulia Scarano che ha tentato di corrompere la commissione con banconote da 1.000 lire. I migliori sono stati Sofia Cerio e Andrea Di Piero che ha voluto condividere, almeno a parole, il suo diploma speciale con l’amico Giordano.