Risale a circa un mese fa la vendita di Honor a Zhixin New Information Technology Co.Ltd. da parte di Huawei: da allora, la società ha subito molti cambiamenti, ed adesso è pronta a lanciare il suo primo prodotto. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il CEO Zhao Ming ha confermato che la società presenterà a breve termine il primo dispositivo dopo essere diventata indipendente da Huawei. Tuttavia, non ha rivelato molto su che tipo di articoli si tratti, né tanto meno ha fornito tempistiche più precise in relazione al lancio. Ci sono state segnalazioni secondo cui la società potrebbe presentare gli smartphone della serie Honor V40 ad inizio 2021.

Il prossimo mese la società ospiterà un raduno annuale dei fan in cui verrà discusso il futuro di Honor, a margine del quale ci aspettiamo, alla luce degli ultimi fatti, che la società faccia un annuncio sui prodotti in arrivo. Zhao Ming ha affermato che l’obiettivo dell’azienda è diventare il marchio leader di smartphone in Cina, superando la sua ex società madre ed attuale leader del mercato. Il CEO ha anche fissato un traguardo ambizioso: la vendita di 100 milioni di unità per il prossimo anno. L’azienda ha già iniziato a lavorare per questo obiettivo, ed è attualmente in procinto di organizzare la propria catena di fornitura, espandendo la presenta del marchio Honor anche nello spazio offline (aprendo negozi in città come Chengdu, Lanzhou, Wuhan e Xiamen, e programmando di aprirne altri molto presto).

Honor non intende accontentarsi, questo ormai dovrebbe essere chiaro: aspettiamoci molto presto l'annuncio del suo primo smartphone del dopo Huawei, che speriamo possa includere i servizi Google che ad alcuni utenti continuano a mancare nonostante il buon impatto dei HMS.