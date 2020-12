Piero Pelù recupera l’instore per Pugili Fragili con un evento speciale ma senza contatto. L’annuncio arriva direttamente dalla pagina dell’artista che, con entusiasmo, ha spiegato come si potranno tenere i prossimi incontri per un nuovo supporto al suo ultimo disco.

Com’è noto, tutte le date degli instore sono state rimandate a causa dell’emergenza sanitaria. Per il momento, è impossibile programmare questa serie di eventi nella maniera tradizionale, ragion per cui Piero Pelù ha deciso di aggirare l’ostacolo e trasferirsi davanti allo schermo. L’incontro con i fan sarà virtuale ma non per questo meno speciale: tutti i partecipanti, infatti, potranno partecipare alla videocall esclusiva che terrà con ogni fan.

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che hanno preordinato e acquistato il disco tra il 31 gennaio e il 1° marzo presso i seguenti negozi:

Firenze Il Libraccio Libreria (Via dè Cerretani 16) Bologna Semm Music Store & More (Via Oberdan, 24F) Roma Discoteca Laziale (Via Mamiani, 62/A) Napoli La Feltrinelli (Via Santa Caterina) Lucca Sky Stone & Songs (Piazza Napoleone, 22) Bari La Feltrinelli (Via Melo, 119) Torino La Feltrinelli (Piazza CLN, 251) Milano Ostello Bello Grande (Via Roberto Lepetit, 33)

Tutti gli interessati potranno inviare una mail a pieropelusocial@gmail.com, allegando una prova d’acquisto scelta tra lo scontrino, il pass o un altro documento che provi l’avvenuto acquisto. Coloro che hanno mandato richiesta saranno ricontattati per partecipare all’instore virtuale che si terrà nel 2021. Piero Pelù ha specificato:

“Non ci sarà contatto fisico, ma potremo incontrarci molto di più che in un normale instore: tutti potrete ottenere una firma virtuale e un saluto diretto in una video call singola con me. Passerò ore e ore davanti allo schermo ma non vedo l’ora, vamonos”.

L’ultimo album di Piero Pelù è stato rilasciato a febbraio 2020 a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Gigante. Il rocker fiorentino, tornato alle prove da solista dopo la nuova e lunga parentesi con i Litfiba, ha conquistato il 4° posto assoluto nella classifica finale.