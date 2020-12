Ci sarà anche Papa Francesco nella docuserie Netflix ispirata a Sharing the Wisdom of Time (La Saggezza del Tempo), il pluripremiato libro scritto dal Pontefice.

Il testo a cura di Padre Antonio Spadaro, edito da Loyola Press (in Italia da Marsilio), sarà adattato in un format originale per la piattaforma: l’annuncio ufficiale del progetto ha confermato anche la presenza di Papa Francesco nella docuserie Netflix, realizzata dalla produttrice e sceneggiatrice Simona Ercolani, e prodotta da Stand By Me.

Questo racconto corale sulla terza età, narrato dal punto di vista inedito ed originale delle giovani generazioni, sarà arricchito da un intervento dello stesso Pontefice: la presenza di Papa Francesco nella docuserie Netflix tratta dal suo libro è un colpaccio per lo streamer, che potrà contare sulla straordinaria testimonianza di Bergoglio come enorme valore aggiunto al progetto.

Ne La Saggezza del Tempo donne e uomini over 70 provenienti da ogni parte del mondo racconteranno le loro vicende di vita e le loro esperienze a talentuosi giovani filmmaker under 30 provenienti dagli stessi paesi: l’obiettivo è trasmettere una rappresentazione emblematica di etnie, status sociali e religioni attraverso visioni diverse di grandi temi che accomunano tutti gli esseri umani della terza età, ad ogni latitudine, al di là delle differenze. L’amore, il lavoro, i sogni, sono tra gli argomenti trattati dai protagonisti, ai quali si aggiunge la voce di Papa Francesco nella docuserie Netflix in uscita nel 2021.

Questo variegato incontro tra generazioni sarà infatti arricchito dalla straordinaria testimonianza di Papa Francesco nella docuserie Netflix La Saggezza del Tempo, che come anziano tra gli anziani farà da fil rouge dei quattro episodi della serie. Noto per i suoi interventi contro la “teoria dello scarto“, la tendenza ad isolare ed emarginare gli anziani in quanto ritenuti non più produttivi per la società, la graduale perdita di rispetto e riconoscenza nei loro confronti sono argomenti che il Papa ha sempre usato nei suoi Angelus e in molti altri interventi istituzionali o meno. “Gli anziani hanno la saggezza. A loro è stato affidato il compito di trasmettere l’esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo” ha scritto Papa Francesco ne La Saggezza del tempo, che ora diventa una serie in 4 episodi trasmessa in tutto il mondo da Netflix.