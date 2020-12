Morgan escluso da Sanremo 2021, ma le motivazioni ufficiose accompagnate a questa decisione non gli sono piaciute per niente. Marco Castoldi è anche uno dei membri della giuria che determinerà l’accesso dei 6 giovani alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

L’artista di Altrove ha reagito alla recente esclusione con un lungo sfogo social, nel quale ha anche ironizzato sulle motivazioni che hanno condotto a questa scelta. Ecco cos’ha scritto dopo aver saputo di non essere nella rosa dei 26 artisti che prenderanno parte alla prossima edizione della kermesse.

“All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del Festival di Sanremo, che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o ‘la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per ‘scelta artistica’, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico”.