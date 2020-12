Lo Straordinario Mondo di Zoey 2, titolo originale Zoey’s Extraordinary Playlist, sta per tornare su NBC: la nuova stagione debutta negli Stati Uniti il 5 gennaio, con nuovi episodi che esploreranno i poteri di Zoey (Jane Levy) di leggere le emozioni interiori degli altri, ma anche le vite delle persone che la circondano.

Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 è la seconda stagione di questa comedy musicale con protagonista Jane Levy, dedicata alla storia di una programmatrice informatica di vent’anni che vive a San Francisco: in seguito ad un incidente, durante una risonanza magnetica, Zoey scopre di poter ascoltare i pensieri più intimi delle persone che le stanno intorno, che comunicano con lei attraverso canzoni pop.

Uno di queste persone è il suo amico di lunga data e potenziale interesse amoroso Max Richman (Skylar Astin), che torna ne Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 dopo che nella prima stagione era stato un’ottima spalla su cui piangere per la protagonista, soprattutto durante il periodo difficile segnato dai problemi di salute di suo padre Mitch (Peter Gallagher), affetto da una rara malattia neurovegetativa.

Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 esplorerà la vita di Max, in particolare il rapporto con suo padre, che sarà interpretato dal veterano di Broadway Chip Zien: “Chip è una grande star di Broadway, è stato davvero emozionante per me lavorare insieme“, ha dichiarato il produttore esecutivo Austin Winsberg.

Ne Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 Zien interpreterà un padre amorevole che però non ha superato la delusione per il fatto che suo figlio non abbia voluto lavorare nello studio dentistico di famiglia. E quando Max, che non lavora più presso la società tecnologica SPRQ Point con Zoey, condivide col padre la sua nuova avventura imprenditoriale, tra i due emergono vecchi attriti sulle scelte professionali del ragazzo.

Protagonista de Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 resta comunque la giovane programmatrice dal dono di un’empatia fuori dal comune, alle prese con un dilemma amoroso: Zoey sceglierà di stare con Max o il loro collega Simon (John Clarence Stewart)?

Ecco le prime immagini de Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 e il promo della nuova stagione.













@Sergei Bachlakov / NBC / Lionsgate

In Italia la serie è arrivata lo scorso 16 settembre in esclusiva su RaiPlay, in prima visione assoluta: i primi 13 episodi hanno debuttato in quattro rilasci settimanali, disponibili in doppia versione (italiano e inglese) e con la possibilità di scaricarli e guardarli anche off-line. Al momento non è stato ancora annunciato l’arrivo de Lo Straordinario Mondo di Zoey 2,che potrebbe sbarcare su Raiplay nell’estate 2021.