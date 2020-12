Tutti coloro che hanno un’app Netflix sul loro smartphone Android potranno beneficiare ben presto dell’opzione “solo audio” per ascoltare unicamente la parte sonora della loro serie TV preferita o altro contenuto e non la parte video. La novità sarebbe pronta ad essere implementata all’interno del servizio, almeno secondo quanto anticipato da Android Police in questa giornata del 16 dicembre.

Cosa sarebbe l’opzione “solo audio” per l’app Netflix e a cosa servirebbe? Una volta selezionata attraverso le impostazioni del servizio, la funziona bloccherà la sola riproduzione video di un contenuto mentre continuerà quella dell’audio. In qualsiasi momento sarà possibile ritornare alla riproduzione classica, in base alle proprie esigenze o preferenze. Visto che il servizio di streaming è utilizzato per la fruizione di contenuti video, l’implementazione potrebbe sembrare inutile ma le applicazioni potrebbero essere anche svariate, di seguito ne saranno elencate un paio.

Intanto c’è da dire che l’utilizzo dell’opzione “solo audio” nell’app Netflix per Android potrebbe tornare utile in determinati contesti giornalieri, ad esempio alla guida della propria auto. Non potendo guardare lo schermo di un dispositivo per ovvi motivi di concentrazione ma magari desiderando riascoltare i dialoghi e le battute più belle di una serie TV preferita, sarà possibile impostare l’opzione e godersi solo il sonoro.

Ascoltare solo l’audio di determinati contenuti con l’app Netflix potrebbe far scattare, perché no, delle vere e proprie gare tra patiti di serie TV. Con l’ascolto di dialoghi, ad esempio, si potrà organizzare un quiz a caccia della stagione ed episodio esatto in cui i personaggi principali hanno pronunciato specifiche battute. Insomma, gli impieghi della funzione potrebbero essere molteplici, più o meno funzionali. La novità ora anticipata, dovrebbe giungere ben presto sugli smartphone Android attraverso un aggiornamento dell’applicazione in download dal Play Store. La prossima disponibilità dell’update sarà di certo comunicata sulle pagine di OM.