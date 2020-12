Ultima indagine per Marco Buratti, in attesa di scoprire se ci sarà L’Alligatore 2. Stasera, mercoledì 16 dicembre, andrà in onda la puntata conclusiva della prima stagione in cui vedremo l’investigatore ex galeotto (interpretato da Matteo Martari) e i suoi amici nell’occhio del ciclone della criminalità. La serie di Rai2 è tratta dai romanzi di Massimo Carlotto.

Si intitola Fine dei giochi la quarta puntata de L’Alligatore di stasera. Buratti, Rossini e Max sono alle strette. Consapevoli di aver ficcato il naso nei legami tra potere e criminalità, mettendo mani su questioni molto delicate, si trovano nel mirino di chi è coinvolto, per nulla felice di avere i tre alle costole. Per questo, ora, le vite dei nostri tre eroi riluttanti sono in grave pericolo.

Per l’Alligatore arriva la “fine dei giochi”; insieme a Rossini, Max e Marielita si trova faccia a faccia all’interno del panorama criminale del nostro Paese, confrontandosi con gli uomini, i mezzi e le strategie di questa battaglia sanguinosa che si svolge sotto i nostri occhi inattenti. Come finirà? Chi avrà la meglio? Ma soprattutto, qualcuno riuscirà a uscirne vivo?

Nel cast de L’Alligatore, Matteo Martari nei panni di Marco Buratti detto l’Alligatore; Thomas Trabacchi interpreta Beniamino Rossini; Valeria Solarino è Greta, ex fidanzata di Marco; Gianluca Gobbi è Max La Memoria. E ancora, Fausto Maria Sciarappa nel ruolo di Castelli; Eleonora Giovanardi in quello di Virna; Shalana Santana nelle vesti di Marielita e Andrea Gherpelli in quelle di Pellegrini.

Dopo queste premesse, L’Alligatore 2 è possibile? In realtà il materiale cartaceo a cui attingere non manca. La serie tv è infatti basata su tre romanzi della saga, nel particolare riprende le trame de La verità dell’Alligatore, Il corriere colombiano e Il maestro di nodi. Le idee per un seguito non mancano e potrebbero ispirarsi ai successivi romanzi di Carlotto, vale a dire: L’amore del bandito (pubblicato nel 2009), La banda degli amanti (2015), Per tutto l’oro del mondo (2015) e Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane (2017). Vi è inoltre una graphic novel dal titolo Dimmi che non vuoi morire e pubblicata nel 2007.

il materiale c’è, ma tutto dipende da Rai2 e dagli ascolti. La serie, disponibile per intero sulla piattaforma RaiPlay, non ha registrato ottimi numeri, restando sul milione di telespettatori e il 4% di share. Vedremo cosa si deciderà al termine della puntata di stasera.

L’appuntamento con il finale de L’Alligatore è per stasera alle 21:20 su Rai2.