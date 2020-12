Il Silenzio dell’Acqua 3 ci sarà oppure no? Il momento di farsi questa domanda è arrivato proprio perché questa sera andrà in onda il finale della seconda stagione e questo significa che i fan avranno finalmente il nome dell’assassino e dovranno salutare Andrea e Luisa, ma quello di oggi sarà un addio o solo un arrivederci? Mai come quest’anno è lecito farsi questa domanda perché i dubbi su un possibile rinnovo sono davvero tanti per via degli ascolti che sono stati davvero bassissimi. Ovvio la colpa non è tutta della serie con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti bensì dalla linea editoriale del Biscione sempre più propensa a trash e urla e poco a qualcosa di concreto e “seriale”. E allora quale sarà il futuro della serie?

Il Silenzio dell’Acqua 3 ci sarà oppure no? L’ultima parola aspetta proprio ai produttori e a Mediaset perché gli attori hanno già dato la loro disponibilità a proseguire il progetto. La stessa Ambra Angiolini ospite a Mattino5, al momento del debutto, ha voluto ringraziare chi le ha dato la possibilità di sperimentare la serialità (proprio come lei chiedeva e sognava da tempo) e solo per questo è disposta a continuare le stagioni all’infinito dicendosi disponibile ad una possibile terza stagione (e non solo).

Anche Camilla Filippi, che nella serie presta il volto a Roberta, si è detta pronta e disponibile per una terza stagione della serie e in un’intervista a Tv Mia ha spiegato: “Mi piacerebbe tanto che fosse realizzata, spero solo di non girare più nella stagione fredda”. Sulla scia delle colleghe anche Giorgio Pasotti che si è detto disponibile ad un seguito.

Ma in quel caso quale sarebbe la trama de Il Silenzio dell’Acqua 3? Quello che è successo in questa seconda stagione ha un po’ rovinato gli equilibri nella vita di Andrea che si è avvicinato pericolosamente a Luisa. Sembra che tra i due questa sera potrebbe succedere qualcosa di sconvolgente e a quel punto questa passione sarebbe al centro di una terza stagione insieme ad un nuovo caso da risolvere, questo è certo.