La messa in onda del finale di The Middle su Italia1, in onda il 18 dicembre in prima visione in chiaro, chiude definitivamente la programmazione della sit-com anche per il pubblico della tv generalista.

Trasmessa in anteprima dal canale pay Joi di Mediaset Premium, la nona ed ultima stagione è arrivata a conclusione anche nella programmazione quotidiana con l’appuntamento finale di The Middle su Italia1 in onda il 18 dicembre.

Le vicende della famiglia Heck alle prese con le difficoltà della classe media nell’America del Midwest, in una fittizia città nell’Indiana, terminano con la seconda parte dell’episodio finale di The Middle su Italia1 intitolata L’Ultimo Viaggio.

Ecco la trama del finale di The Middle su Italia1, in onda il pomeriggio del 18 dicembre alle ore 17.10.

La serie si conclude quando la famiglia accompagna Axl in Colorado. Nel frattempo la lunga storia del globo di neve e il suo collegamento con la relazione di Sean e Sue giunge al culmine.

La nona ed ultima stagione è stata trasmessa tutti i giorni, da lunedì a venerdì, con due episodi in onda alle 16.45. Ora il finale di The Middle su Italia1 rappresenta la conclusione definitiva della serie, che ha debuttato in Italia ormai dieci anni fa, quando è entrata nel catalogo di Mediaset Premium nel 2010. In chiaro, nel corso di questi anni, è stata trasmessa anche da Rai2.

Negli Stati Uniti la serie si è conclusa nel 2017, quando ABC ha annunciato l’intenzione di far calare il sipario su questa fortunata comedy che ha trainato questo genere televisivo sulla rete insieme ad un altro caposaldo come Modern Family, a sua volta terminato quest’anno. La produttrice esecutiva DeAnn Heline, all’epoca, non aveva nascosto il dispiacere di dire addio ad un format che, in quanto comedy familiare, avrebbe potuto “proseguire per altri dieci anni con nuove relazioni“, ma non è stato il caso di The Middle.