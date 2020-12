Non solo i medical drama: anche le comedy, i drammi e i thriller si occuperanno della pandemia da Coronavirus, o meglio non ignoreranno l’emergenza sanitaria che ha condizionato il 2020. Diavoli 2 è tra queste: anche la serie originale Sky con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi includerà nella trama dei nuovi episodi il fenomeno sanitario che ha sconvolto e cambiato il mondo all’inizio di quest’anno.

Patrick Dempsey sta per tornare in Italia per le riprese di Diavoli 2, che iniziano a febbraio 2021 a Roma: come per la prima stagione, la serie sarà girata tra la Capitale e Londra. Proprio in vista della riapertura del set romano, sono incorso peraltro i casting per selezionare comparse dai tratti internazionali disposte a lavorare tra febbraio e marzo.

Ospite di recente nel programma di Ellen Degeneres, oltre a commentare il suo ritorno a sorpresa come guest star in Grey’s Anatomy 17, Patrick Dempsey ha confermato l’imminente ritorno in Italia, all’inizio del 2021, per iniziare la produzione di Diavoli 2. E ha anche sottolineato quanto sia sorpreso dal fatto che una serie girata nel cuore dell’Europa e dedicata alla crisi del 2011 che ha travolto la Grecia sia approdata negli Stati Uniti grazie al canale CW.

Ospite dell’Ellen Degeneres Show, Dempsey ha confermato che Diavoli 2 partirà proprio dalla pandemia di Coronavirus che ha colpito l’Italia.

Ci stiamo preparando per iniziare le riprese della seconda stagione a febbraio a Roma. Affronteremo molto di ciò che sta accadendo in questo momento con il Covid e ci occuperemo anche di molta tecnologia e intelligenza artificiale, all’inizio della seconda stagione.

Oggi l’attore si sta dunque preparando a vestire nuovamente i panni dello spietato banchiere americano alla guida di una banca londinese Dominic Morgan, al fianco di Alessandro Borghi nel ruolo del trader Massimo Ruggero. Si tratta di un ruolo inedito per lui, il cui fascino sta principalmente nell’ambiguità delle sue intenzioni.

Penso che sia la cosa divertente di questo personaggio, non sai se è un bravo ragazzo o un cattivo fino alla fine.

Anche il produttore esecutivo e sceneggiatore della serie Guido Maria Brera, finanziere e scrittore del romanzo I Diavoli da cui è tratto l’adattamento di Sky, aveva confermato l’intenzione di introdurre la trama di Diavoli 2 con scene ambientate in una Milano resa deserta dalla pandemia, per poi tornare con un salto indietro nel tempo al racconto dell’evento più impattante sui mercati finanziari europei dell’ultimo decennio, il referendum sulla Brexit che ha sancito l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.