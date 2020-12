Il Codacons denuncia Fedez per presunta pubblicità occulta al marchio Lamborghini. L’Associazione ha infatti presentato un esposto all’Antitrust nel quale si richiede l’apertura di un procedimento contro Federico Lucia, legato alla recente consegna del ricavato della raccolta fondi che aveva avviato su Twitch.

La sua scelta di consegnare i pacchetti regalo in Lamborghini, auto di sua proprietà, aveva già creato un corto circuito nel sistema generando una serie di critiche alle quali Fedez ha anche risposto. Federico Lucia ha infatti ribadito di aver effettuato la consegna con la sua automobile personale, seppur di lusso, e di averla regolarmente pagata.

Spiega il Codacons:

“In questi giorni siamo stati sommersi dalle richieste di utenti che non hanno gradito l’iniziativa di Fedez che, oltre a sembrare una operazione di marketing autopromozionale più che un’opera di solidarietà, potrebbe aver realizzato l’illecito di pubblicità occulta ad un noto marchio automobilistico”.

L’Associazione spiega, così, le sue motivazioni:

“I video postati dal rapper sui social network e la sua intera operazione di pseudo-beneficenza hanno di fatto realizzato una enorme campagna pubblicitaria a un noto marchio di auto di lusso, pubblicità che ha colpito in modo subdolo migliaia di utenti che hanno visto i video e le storie pubblicate da Fedez al riguardo”.

E continua:

“Le norme vigenti vietano espressamente la fattispecie di pubblicità occulta, anche con riferimento al web o ai social network, quando questa ‘occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell’uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso’”

Il Codacons ha anche spiegato che il caso di Fedez non è isolato nel campo degli influencer e in quello dei social network, nel loro insieme. Gli esposti già presentati sarebbero decine, tutti riguardati le fattispecie di pubblicità occulte contestate a personaggi e influencer che “sfoggiano borse con la marca bene in vista o piatti in ristoranti di lusso, senza avvisare gli utenti della natura commerciale delle immagini pubblicate”.

Nella richiesta di apertura del procedimento nei confronti di Fedez, si sollecita a oscurare le pagine web e social in cui viene riportata la distribuzione della raccolta fondi che ha condotto nei giorni scorsi.