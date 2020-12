Eros Ramazzotti di nuovo insieme a Marica Pellegrinelli? L’indiscrezione arriva dal settimanale Chi e riaccende i riflettori sulla storia d’amore tra il cantautore romano e la modella. I due, per chi ha memoria, si sono separati nel luglio 2019 ma ultimamente si sarebbero riavvicinati fino a ritornare sotto lo stesso tetto.

Dal momento della separazione i principali servizi di gossip avevano attribuito ai due diretti interessati vari flirt, ragione per cui a più riprese sia Eros che Marica erano intervenuti per fare chiarezza. A febbraio, per esempio, Ramazzotti aveva risposto a muso duro proprio al settimanale Chi a seguito dei rumors su una sua relazione con Valentina Bilbao. In ultima battuta emerge che la Pellegrinelli avrebbe interrotto la sua relazione con l’uomo d’affari Charley Vezza, iniziata dopo la separazione da Eros Ramazzotti.

In un’intervista la modella aveva detto: “Forse amo Eros più di prima, è stato doloroso separarci”, e ora, secondo il settimanale di Alfonso Signorini, i due sarebbero di nuovo sotto lo stesso tetto, anche se non è dato sapere se in veste da “separati in casa” o da veri e propri innamorati.

Le voci che vedono Eros Ramazzotti di nuovo insieme a Marica Pellegrinelli, per il momento, non trovano repliche da parte dei diretti interessati. La modella era risultata positiva al Covid-19 due mesi fa e durante la quarantena ha tenuto aggiornati i suoi follower fino alla negativizzazione. Il virus Sars-CoV-2, del resto, ha toccato da vicino un altro degli affetti più cari del cantautore romano: la figlia Aurora aveva contratto l’infezione e lo aveva annunciato in diretta televisiva.

Tutto liscio, per fortuna: la figlia di Eros e Michelle Hunziker è fuori dall’incubo. Eros Ramazzotti di nuovo insieme a Marica Pellegrinelli? La notizia è ancora troppo fresca per trovare conferma dai diretti interessati, e il cantautore romano aveva già detto di non avere alcun problema a raccontare il suo amore con dichiarazioni pubbliche.