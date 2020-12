Con il processore Snapdragon 678 è pronto un nuovo e importante passo in avanti nell’ambito degli smartphone. Il chip di Qualcomm ha imparato a rivoluzionarsi, volta dopo volta, riuscendo ad innalzare progressivamente l’asticella della qualità. Chiaro è quindi che l’annuncio del nuovo chip porta con se aspettative pompate da parte dei fruitori della tecnologia mobile.

Il miglioramento è votato alle prestazioni nel loro complesso, e a essere toccati, nello specifico, sono diversi aspetti. Quello legato agli scatti fotografici e alla ripresa dei video, oltre che alla connettività, il tutto con uno sguardo ai consumi imposti alla batteria.

Processore Snapdragon 678, le principali novità

Quando parliamo del processore Snapdragon 678 facciamo riferimento a un chip che supporta device di fascia medio-bassa. Sono dispositivi dai costi contenuti e che comunque sono orientati a un pubblico dalle pretese non elevatissime. Ma questo non vuol dire che non si possano ottimizzare gli strumenti a disposizione anche in questi casi.

E il processore Snapdragon 678 migliora quanto visto con il predecessore, lo Snapdragon 675. Sul fronte foto e video, migliorato il supporto all’effetto Bokeh, oltre alla modalità notturna e all’autofocus. Buone notizie per chi ha intenzione di registrare filmati in 4K, senza dimenticare poi il supporto alla modalità Slo-mo e agli zoom ottici fino a 5x.

Perfezionato poi il supporto ai videogiochi, con le prestazioni del chip che saranno ottimizzate e ridurranno i cali di frame per secondo. Concludiamo poi con la parentesi legata alla connettività, con i miglioramenti che vedranno incrementare le velocità di download e di upload. Nel primo caso, si arriva fino a 600 Mbps, mentre nel secondo la soglia è di 150 Mbps.

Sono tutte informazioni incluse nella scheda tecnica, pubblicata dal produttore sul sito ufficiale. Tante indicazioni tra le quali manca però quella principale, vale a dire il periodo entro il quale dovrebbe avvenire il rilascio del nuovo processore. Restate sintonizzati su queste pagine dunque, nell’attesa di novità.

Fonte