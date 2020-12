Arrivano in questi minuti diffusissime segnalazioni per quanto concerne i problemi Spotify. Un vero e proprio down quello che si sta palesando davanti ai nostri occhi, considerando il fatto che a detta di migliaia di utenti il servizio non funziona. Insomma, come avvenuto la scorsa estate, in riferimento al nostro articolo di luglio, non ci sono disservizi specifici da mettere in evidenza, ma più semplicemente il fatto che da alcuni minuti a questa parte sia impossibile usufruire della nota piattaforma.

Confermati i problemi Spotify in corso: il servizio non funziona questo mercoledì

Impossibile prevedere gli scenari a breve termine coi problemi Spotify di oggi 16 dicembre. Se da un lato è oggettivo che il servizio non funziona e che ci siano gli estremi per parlare di un down generalizzato, allo stesso tempo va aggiunto che in passato i tecnici, in presenza di malfunzionamenti simili, hanno sempre avuto la capacità di reagire in tempi assai ristretti. Insomma, ci sono buone probabilità che il tutto possa rientrare a stretto giro. Sperando ovviamente che, a differenza di quanto avvenuto con Google, non sia stato avviato un attacco hacker.

Di sicuro, dovremo monitorare con grande attenzione il down e i problemi Spotify di questo mercoledì. Su Down Detector potete osservare l‘andamento della curva delle segnalazioni in tempo reale, mentre qui di seguito potete commentare, spiegandoci in quali modalità dal vostro punto di vista il servizio non funzioni.

Aggiornamento ore 10:36: i problemi Spotify fanno registrare ancora numeri abbastanza alti, anche se in diminuzione. Possibile, dunque, che il down sia già in fase di risoluzione, con propagazione del segnale riscontrata gradualmente dal pubblico. Vedremo nelle prossime ore.