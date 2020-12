Non ci siamo ancora: alcuni problemi Gmail potrebbero caratterizzare anche questo mercoledì 16 dicembre dopo il down acclarato di due giorni fa che ha mandato in tilt tutti i servizi Google e anche le difficoltà registrate nella serata di ieri. Il colosso di Mountain View attraverso la sua status dashboard ha chiarito che sono in via di risoluzione le anomalie ma queste potrebbero farci compagnia ancora per qualche ora.

Mentre oramai circa 48 ore fa, gli utenti tutto il mondo non hanno potuto effettuare l’accesso alla loro casella di posta elettronica per circa tre ore, successivamente non ci sono stati dei veri e propri down del servizio, semmai dei malfunzionamenti diffusi che hanno riguardato un certo numero di utenti. L’ammissione, come già detto, è giunta dalla stessa Google che ha chiarito anche di essere al lavoro per una rapida risoluzione delle difficoltà.

Si legge in effetti dalla status dashboard di Google una previsione per la risoluzione finale dei problemi Gmail nel corso della giornata di oggi 16 dicembre. Gli utenti interessati finora dalle più recenti anomalie, visualizzano più messaggi di errore nell’utilizzo del servizio della posta elettronica e ancora registrano altri comportamenti imprevisti.

L’azienda di Mountain View si è trovata a fronteggiare delle difficoltà davvero impreviste in questa prima parte di settimana. Probabilmente, almeno nel recente passato, mai gli esperti del colosso hanno dovuto affrontare difficoltà così serie e anche molto prolungate. Queste ultime sembrerebbero essere state dipese dalla fase di autenticazione ai servizi ma non si conoscono, almeno per il momento, nuovi dettagli in merito.

La situazione del servizio Gmail continuerà ad essere monitorata nelle prossime ore di oggi 16 dicembre. Come dichiarato anche da Google, tutte le anomalie dovrebbero rientrare nel giro di poche ore per gli utenti di tutto il mondo e senza alcuna eccezione, ma meglio essere pronti ad ogni eventualità in giornata.