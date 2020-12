Sono estremamente diffusi i problemi Telegram di oggi 16 dicembre. Poco dopo le 14, infatti, abbiamo assistito ad un vero e proprio down per la nota piattaforma messaggistica, al punto che la chat non funziona soprattutto per coloro che provano ad accedere al servizio web. Insomma, una questione delicata e, si spera, temporanea. Apparentemente più grave e pesante rispetta a quella che abbiamo trattato sulle nostre pagine nello scorcio finale del mese di dicembre.

Assai diffusi i problemi Telegram il 16 dicembre: down ed il servizio non funziona

Come stanno le cose in questi minuti? Su Down Detector potrete farvi un’idea più precisa a proposito dell’impennata della curva relativa alle segnalazioni. Problemi Telegram e servizio che non funziona in Italia, al di là del fatto che siate in possesso di un dispositivo Android o iPhone. I continui crash, poi, portano ad un accesso impossibile anche per la versione web. In questo momento, comunque, non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali da parte dello staff, che sarebbero necessarie per chiarire quanto sta avvenendo.

Difficile risalire all’origine dei problemi Telegram con quanto raccolto finora. Di sicuro, il down di questo mercoledì non ha precedenti recenti. I numeri riscontrati nell’apposita pagina di Down Detector sono emblematici sotto questo punto di vista. Come sempre avviene in circostanze così particolari, comunque, mi rivolgo ai lettori di OptiMagazine, chiedendo a tutti voi di commentare l’articolo di oggi. Fateci capire in quale modo si sta manifestando l’anomalia, sperando che la situazione possa rientrare nel giro di pochi minuti.

Aggiornamento ore 15:02: mentre vi scrivo, registro ancora problemi Telegram con la versione web dell’app. Non è un caso che il numero di segnalazioni stia aumentando, mentre dallo staff non arrivano repliche sul down in corso oggi 16 dicembre. Ormai questa situazione va avanti da circa 25 minuti, secondo le statistiche fornite da diversi strumenti web.