Pericolo rientrato, almeno per il momento. Il Samsung Galaxy Note 21 ci sarà: è previsto il suo lancio nel 2021 appunto, magari nella solita finestra di lancio del mese di agosto. La serie phablet tanto amata non verrà cessata nell’anno appena cominciato, nonostante i tanti rumor delle ultime settimane che ne avrebbero voluto invece la fine imminente. La conferma giungerebbe direttamente attraverso il produttore, anche se da fonte anonima come raccontato anche da SamMobile.

La voce insistente della mancata presentazione del Samsung Galaxy Note 21 era giunta a seguito di una specifica anticipazione sul Samsung Galaxy S21 atteso invece per gennaio. Il modello Ultra dovrebbe giungere con annessa la S Pen tipica della serie Galaxy Note appunto. Di qui la logica deduzione che non ci fosse più posto per un nuovo phablet estivo. Così non sarebbe invece, almeno stando alle ultimissime anticipazioni trapelate in queste ore.

Un funzionario Samsung avrebbe rivelato, ma a condizione di mantenere l’anonimato, che il produttore sarebbe pronta a rilasciare la prossima serie Galaxy Note anche il prossimo anno. Sempre lo stesso referente ha confermato che, per quanto M Roh a capo della divisione Business Mobile di Samsung abbia anche lui accennato alla presenza della S Pen su un modello preciso di Samsung Galaxy S21, questo non significa che si provvederà all’interruzione della serie Galaxy Note.

Insomma, almeno un’annata è salva per la nota serie di phablet ma non sappiamo se poi anche nel 2022 si procederà con un successore del prossimo Samsung Galaxy Note 21. Certo è che, con l’integrazione del tanto amato pennino sui Galaxy S top di gamma, avrà sempre meno senso procedere con la produzione di modelli distinti. Questo anche perché sempre la S Pen dovrebbe essere integrata pure sullo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Fold 2 atteso per metà 2021. In ogni caso, ogni ipotesi presente dovrà essere confermata dalle strategie del produttore.